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Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin nerelidir?

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin nerelidir? haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 26-12-2020 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 19:43
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin nerelidir?
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Bir Annenin Günahı dizisinde İbrahim karakterine kimin hayat vereceği izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide İbrahim karakterine Pamir Pekin hayat vermektedir.

İbrahim dizide iki çocuğunun annesini kaybeden ve onlara bakan bir adamdır. Suna’dan hoşlanan İbrahim, komiserlik yapmaktadır.

Pamir Pekin Kimdir?

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Pamir Pekin Marmara Üniversitesinde Ekonomi okumuştur. Modellik de yapan Pekin, ilk olarak İyi Uçuşlar dizisinde rol almıştır. Sonrasında Komiser Nevzat ve Parmaklıklar Ardında dizilerinde oynayan oyuncu, Hayat Şarkısı dizisi ile tanınır hale gelmiştir.

Pamir Pekin Rol Aldığı Yapımlar

  • İyi Uçuşlar
  • Komiser Nevzat
  • Vurgun
  • Parmaklıklar Ardında
  • Lale Devri
  • Tozlu Yollar
  • Güzel Çirkin
  • Muhteşem Yüzyıl
  • Gönül İşleri
  • İlişki Durumu: Karışık
  • Gülümse Yeter
  • Keskin Bıçak
  • Yuvamdaki Düşman
  • Tutsak
  • Hayat Şarkısı
  • Bir Annenin Günahı

 



Son Güncelleme: 26.12.2020 19:43
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IbrahimBiranneningünahı
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