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Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 09.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:43
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Bir Annenin Günahı dizisinde İbrahim karakterine kimin hayat vereceği izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide İbrahim karakterine Pamir Pekin hayat vermektedir.

İbrahim dizide iki çocuğunun annesini kaybeden ve onlara bakan bir adamdır. Suna’dan hoşlanan İbrahim, komiserlik yapmaktadır.

Pamir Pekin Kimdir?

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Pamir Pekin Marmara Üniversitesinde Ekonomi okumuştur. Modellik de yapan Pekin, ilk olarak İyi Uçuşlar dizisinde rol almıştır. Sonrasında Komiser Nevzat ve Parmaklıklar Ardında dizilerinde oynayan oyuncu, Hayat Şarkısı dizisi ile tanınır hale gelmiştir.

Pamir Pekin Rol Aldığı Yapımlar

  • İyi Uçuşlar
  • Komiser Nevzat
  • Vurgun
  • Parmaklıklar Ardında
  • Lale Devri
  • Tozlu Yollar
  • Güzel Çirkin
  • Muhteşem Yüzyıl
  • Gönül İşleri
  • İlişki Durumu: Karışık
  • Gülümse Yeter
  • Keskin Bıçak
  • Yuvamdaki Düşman
  • Tutsak
  • Hayat Şarkısı
  • Bir Annenin Günahı

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 19:43
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IbrahimBiranneningünahı
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