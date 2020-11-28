Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pamir Pekin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Bir Annenin Günahı dizisinde İbrahim karakterine kimin hayat vereceği izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide İbrahim karakterine Pamir Pekin hayat vermektedir.

İbrahim dizide iki çocuğunun annesini kaybeden ve onlara bakan bir adamdır. Suna’dan hoşlanan İbrahim, komiserlik yapmaktadır.

Pamir Pekin Kimdir?

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Pamir Pekin Marmara Üniversitesinde Ekonomi okumuştur. Modellik de yapan Pekin, ilk olarak İyi Uçuşlar dizisinde rol almıştır. Sonrasında Komiser Nevzat ve Parmaklıklar Ardında dizilerinde oynayan oyuncu, Hayat Şarkısı dizisi ile tanınır hale gelmiştir.

Pamir Pekin Rol Aldığı Yapımlar