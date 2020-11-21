İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...

Bir Annenin Günahı dizisi Filiz kimdir? Gerçek adı ne? Deniz Ertürk oynadığı diziler

Bir Annenin Günahı dizisi Filiz kimdir? Gerçek adı ne? Deniz Ertürk oynadığı diziler haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 21.11.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

21 Kasım 2020 Cumartesi 19:32
Bir Annenin Günahı dizisi Filiz kimdir? Gerçek adı ne? Deniz Ertürk oynadığı diziler
Takip Et:

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosunda Deniz Ertürk, Ilgaz Kaya, Mina Derman, Emre Kınay, Pamir Pekin, Musa Uzunlar ve Özge Özberk gibi isimler yer alıyor. Dizide Filiz karakterine Deniz Ertürk hayat vermektedir.

Deniz Ertürk Kimdir?


Deniz Ertürk İstanbul Üniversitesi’nde Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Tiyatronun yanı sıra bale ile uğraşan Ertürk, Töre ve Çakırcalı Mehmet Efe yapımlarında rol almıştır.

Dizide canlandırdığı Filiz karakteri, İsmail’İn kızı ve Zehra’nın arkadaşı olan Filiz, lüks bir yaşamı hayal etmektedir. Zehra’yı da diğer taraftan kıskanan Filiz, lüks ve zengin bir hayat yaşamak için yapacağı hatalara arkadaşını da katacaktır.

 



Son Güncelleme: 21.11.2020 19:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FilizBiranneningünahı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Final bölümü yayınlanan Babil'in yerine yayınlanacak dizi belli oldu!
Final bölümü yayınlanan Babil'in yerine yayınlanacak dizi belli oldu!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''
Babil'in final bölümünde neler yaşanacak? Babil dizisi neden final kararı aldı?
Babil'in final bölümünde neler yaşanacak? Babil dizisi neden final kararı aldı?
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Survivor 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor Tv8 yarışmacıları kimler?
Survivor 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor Tv8 yarışmacıları kimler?
Tom ve Jerry çizği filmi sinema filmi oluyor!
Tom ve Jerry çizği filmi sinema filmi oluyor!

Popüler Haberler

Bir Annenin Günahı Suna kimdir? Özge Özberk gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Zümrüdüanka dizisindeki Behram karakteri Kimdir? Menderes Samancılar dizideki rolü ve hayatı
Bir Annenin Günahı dizisi Filiz kimdir? Gerçek adı ne? Deniz Ertürk oynadığı diziler
Gönül Dağı Döndü kimdir? Feyza Işık Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara dizisindeki Emir karakteri kimdir? Burak Tozkoparan nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan nerelidir?
Bir Annenin Günahı dizisi Ali kimdir? Alihan Türkdemir rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Bir Annenin Günahı dizisi Yusuf kimdir? Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisindeki Cemile karakteri Kimdir? Nazlı Pınar Kaya dizideki rolü ve hayatı
Kolanın zararları nelerdir? Kolanın insan sağlığına olumsuz etkileri
Dudullu Postası dizisi oyuncuları kimler? Dudullu Postası konusu ve yayın tarihi belli oldu!
1 Ocak 2020 tarihinde hava nasıl olacak, kar yağacak mı? 1 Ocak'ta hava durumu nasıl olacak?
Corona virüsü testi nasıl yapılır, belirtileri nelerdir? Koronavirüs korunma yöntemleri nelerdir?
Yük kamyonunun kantara girmeme cezası nedir?
Gönül Dağı dizisinin Veysel'i Semih Ertürk'ün hayat hikayesi!
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan'ın hayatı!
Bir Annenin Günahı dizisi Zehra kimdir? Mina Derman'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Melis Sabah yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Hangi aile hekimliğine bağlıyım? Aile hekimimi nasıl değiştiririm?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.