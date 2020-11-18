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Bir Annenin Günahı dizisi Filiz kimdir? Deniz Ertürk'ün hayatı

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Bir Annenin Günahı'nın oyuncu kadrosu ve dizide Filiz karakterine hayat verecek olan Deniz Ertürk'ün kim olduğu merak edilmektedir. Filiz ve Zehra dizide lüks bir hayat için bazı hatalar yapacaktır.

18 Kasım 2020 Çarşamba 21:41
Bir Annenin Günahı dizisi Filiz kimdir? Deniz Ertürk'ün hayatı
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosunda Deniz Ertürk, Ilgaz Kaya, Mina Derman, Emre Kınay, Pamir Pekin, Musa Uzunlar ve Özge Özberk gibi isimler yer alıyor. Dizide Filiz karakterine Deniz Ertürk hayat vermektedir.

Deniz Ertürk Kimdir?


Deniz Ertürk İstanbul Üniversitesi’nde Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Tiyatronun yanı sıra bale ile uğraşan Ertürk, Töre ve Çakırcalı Mehmet Efe yapımlarında rol almıştır.

Dizide canlandırdığı Filiz karakteri, İsmail’İn kızı ve Zehra’nın arkadaşı olan Filiz, lüks bir yaşamı hayal etmektedir. Zehra’yı da diğer taraftan kıskanan Filiz, lüks ve zengin bir hayat yaşamak için yapacağı hatalara arkadaşını da katacaktır.

 



Son Güncelleme: 18.11.2020 21:41
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Anahtar Kelimeler:
BiranneningünahıFiliz
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