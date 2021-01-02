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Bir Annenin Günahı dizisi Filiz kimdir? Deniz Ertürk yaşı ve oynadığı diziler

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Bir Annenin Günahı dizisi Filiz kimdir? Deniz Ertürk yaşı ve oynadığı diziler ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 2 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Bir Annenin Günahı dizisi Filiz kimdir? Deniz Ertürk yaşı ve oynadığı diziler hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

02 Ocak 2021 Cumartesi 19:32
Bir Annenin Günahı dizisi Filiz kimdir? Deniz Ertürk yaşı ve oynadığı diziler
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosunda Deniz Ertürk, Ilgaz Kaya, Mina Derman, Emre Kınay, Pamir Pekin, Musa Uzunlar ve Özge Özberk gibi isimler yer alıyor. Dizide Filiz karakterine Deniz Ertürk hayat vermektedir.

Deniz Ertürk Kimdir?

Deniz Ertürk İstanbul Üniversitesi’nde Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Tiyatronun yanı sıra bale ile uğraşan Ertürk, Töre ve Çakırcalı Mehmet Efe yapımlarında rol almıştır.

Dizide canlandırdığı Filiz karakteri, İsmail’İn kızı ve Zehra’nın arkadaşı olan Filiz, lüks bir yaşamı hayal etmektedir. Zehra’yı da diğer taraftan kıskanan Filiz, lüks ve zengin bir hayat yaşamak için yapacağı hatalara arkadaşını da katacaktır.

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 19:32
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Anahtar Kelimeler:
FilizBiranneningünahı
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