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Bir Annenin Günahı dizisi Filiz karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Deniz Ertürk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Bir Annenin Günahı dizisi Filiz karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Deniz Ertürk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 28-11-2020 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

28 Kasım 2020 Cumartesi 19:32
Bir Annenin Günahı dizisi Filiz karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Deniz Ertürk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosunda Deniz Ertürk, Ilgaz Kaya, Mina Derman, Emre Kınay, Pamir Pekin, Musa Uzunlar ve Özge Özberk gibi isimler yer alıyor. Dizide Filiz karakterine Deniz Ertürk hayat vermektedir.

Deniz Ertürk Kimdir?

Deniz Ertürk İstanbul Üniversitesi’nde Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Tiyatronun yanı sıra bale ile uğraşan Ertürk, Töre ve Çakırcalı Mehmet Efe yapımlarında rol almıştır.

Dizide canlandırdığı Filiz karakteri, İsmail’İn kızı ve Zehra’nın arkadaşı olan Filiz, lüks bir yaşamı hayal etmektedir. Zehra’yı da diğer taraftan kıskanan Filiz, lüks ve zengin bir hayat yaşamak için yapacağı hatalara arkadaşını da katacaktır.

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 19:32
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FilizBiranneningünahı
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