Bir Annenin Günahı dizisi Çetin (Emre Kınay) kimdir?

Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosuyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide Çetin karakterine hayat verecek olan oyuncunun kim olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor.
Bir Annenin Günahı Çetin Kimdir?
Emre Kınay Kimdir?
Emre Kınay 1970 senesinde doğmuştur. Uzun seneler boyunca Türk televizyonlarında çeşitli yapımlarda yer alan başarılı oyuncu tiyatro kökenlidir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Kınay Duru Tiyatrosu’nun kurucusudur. İlk defa Yeditepe İstanbul dizisinde oynamıştır. Sonrasında ise pek çok farklı yapımda başrol ve yan rollerde yer almıştır. Aşağıdaki kısımda daha önce yer aldığı tüm diziler sıralanmıştır.
- Bir Annenin Günahı
- Kırmızı Oda
- Sevgili Geçmiş
- Vurgun
- Kara Yazı
- Güneşin Kızları
- Ulan İstanbul
- Sil Baştan
- Güneşi Beklerken
- Evvel Zaman Hikayesi
- Dürüye’nin Güğümleri
- Aile Reisi
- Karamel
- Ölümüne Sevdalar
- Esir Şehrin İnsanları
- Yılan Hikayesi
- Yeditepe İstanbul