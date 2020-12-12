İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

Bir Annenin Günahı dizisi Ali kimdir? Alihan Türkdemir'in hayatı ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Bir Annenin Günahı dizisi Ali kimdir? Alihan Türkdemir'in hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 12.12.2020 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 19:29
Bir Annenin Günahı dizisi Ali kimdir? Alihan Türkdemir'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Oyuncu kadrosu araştırılmaya devam eden Bir Annenin Günahı dizisinde son zamanların en merak edilen Ali karakteri oldu. Bir Annenin Günahı bekleyenleri Ali’yi araştırdığı kadar aynı zamanda Alihan Türkdemir’i de araştırıyor.

Bir Annenin Günahı Ali kimdir?

Suna’nın küçük oğludur. Evin neşe kaynağı olan Ali sanki büyümüşte küçülmüş gibidir. Evde yaşanan sorunlarda Ali’nin bir sözü ile herkes sakinlemektedir. Ali’nin gülümsemesi herkesi mutlu ederken Suna, Ali’nin üzülmesinden korkmaktadır.

Alihan Türkdemir kimdir?

İlk defa Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde şehzade Mustafa olarak oynayan Türkdemir, Pınar Su, Nissan Akülü Araba ve Bonus Aile gibi reklam filmlerinde görev almıştır.

Aynı zamanda filmlerde de görev alan Türkdemir, Salur Kazan: Zoraki Kahraman, Acı Tatlı Ekşi, Hadi Be Oğlum filmlerinde görev almıştır.

Özellikle Dolunay dizisinde Bulut karakteri ile çok sevilen Türkdemir, ekranların aranan çocuk oyuncularındandır.

Alihan Türkdemir görev aldığı yapımlar

  • Bir Annenin Günahı
  • İçten Sesler Korosu
  • Dolunay
  • Evlat Kokusu
  • Muhteşem Yüzyıl: Kösem

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 19:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirAlihan DemirAliBir Annenin Günahı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Taner’i kim canlandırıyor? Berk Atan'ın biyografisi
Bir Annenin Günahı dizisi Ali kimdir? Alihan Türkdemir'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Annenin Günahı dizisindeki Yusuf karakteri kimdir? Mert Yazıcıoğlu nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Cemile karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nazlı Pınar Kaya kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya yaşı ve oynadığı diziler
Bir Annenin Günahı dizisi Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Mina Derman nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal (Ege Aydan) kimdir?
Kanal D yeni dizisi Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor? Bir Annenin Günahı çekim mekanları belli oldu
MEB Öğretmen Şikayet hattı yeni numarası
80 derece kolonya corona virüsüne karşı korur mu?
İş Güvenliği Uzmanı maaşları ne kadardır? 2020 Güncel İSG uzmanı maaşları
2019 KOSGEB Hibe Destek Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir? Kimler Alabilir? KOSGEB Hibe Destek Kredisi Nasıl Alınır?
Eminevimden kimler faydalanır? 2020 Eminevim için gereken şartlar nelerdir?
Bir Annenin Günahı dizisi Sadri kimdir? Musa Uzunlar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
2021 Ocak kira zam oranı ne zaman belli olacak? 2020 Aralık'da kiralarda ne kadar artış oldu?
Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Gerçek adı nedir? Çiğdem Aygün nereli, yaşı kaç?
2021 Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? Sahte bilet nasıl anlaşılır? 2021 Milli Piyango bilet fiyatları
MasterChef Türkiye Ateşbaz-ı Veli Türbesi nerededir?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl yaşı ve oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.