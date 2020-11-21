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Bir Annenin Günahı dizisi Ali kimdir? Alihan Türkdemir rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Bir Annenin Günahı dizisi Ali kimdir? Alihan Türkdemir rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 21 Kasım 2020 Cumartesi günü de gündemde! Siz de Bir Annenin Günahı dizisi Ali kimdir? Alihan Türkdemir rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberi için 21 Kasım 2020 Cumartesi tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

21 Kasım 2020 Cumartesi 19:29
Bir Annenin Günahı dizisi Ali kimdir? Alihan Türkdemir rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Oyuncu kadrosu araştırılmaya devam eden Bir Annenin Günahı dizisinde son zamanların en merak edilen Ali karakteri oldu. Bir Annenin Günahı bekleyenleri Ali’yi araştırdığı kadar aynı zamanda Alihan Türkdemir’i de araştırıyor.

Bir Annenin Günahı Ali kimdir?

Suna’nın küçük oğludur. Evin neşe kaynağı olan Ali sanki büyümüşte küçülmüş gibidir. Evde yaşanan sorunlarda Ali’nin bir sözü ile herkes sakinlemektedir. Ali’nin gülümsemesi herkesi mutlu ederken Suna, Ali’nin üzülmesinden korkmaktadır.

Alihan Türkdemir kimdir?


İlk defa Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde şehzade Mustafa olarak oynayan Türkdemir, Pınar Su, Nissan Akülü Araba ve Bonus Aile gibi reklam filmlerinde görev almıştır.

Aynı zamanda filmlerde de görev alan Türkdemir, Salur Kazan: Zoraki Kahraman, Acı Tatlı Ekşi, Hadi Be Oğlum filmlerinde görev almıştır.

Özellikle Dolunay dizisinde Bulut karakteri ile çok sevilen Türkdemir, ekranların aranan çocuk oyuncularındandır.

Alihan Türkdemir görev aldığı yapımlar

  • Bir Annenin Günahı
  • İçten Sesler Korosu
  • Dolunay
  • Evlat Kokusu
  • Muhteşem Yüzyıl: Kösem

 



Son Güncelleme: 21.11.2020 19:29
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KimdirAlihan DemirAliBir Annenin Günahı
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