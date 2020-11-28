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Bir Annenin Günahı dizi oyuncusu Zehra kimdir? Mina Derman hakkında bilgiler

Bir Annenin Günahı dizi oyuncusu Zehra kimdir? Mina Derman hakkında bilgiler konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Bir Annenin Günahı dizi oyuncusu Zehra kimdir? Mina Derman hakkında bilgiler haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 28 Kasım 2020 Cumartesi günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Kasım 2020 Cumartesi 19:26
Bir Annenin Günahı dizi oyuncusu Zehra kimdir? Mina Derman hakkında bilgiler
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Ekranların merakla beklenen yeni dizisi Bir Annenin Günahı izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizinin yayınlanan fragmanları büyük ilgi gördü. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de Zehra oldu.

Bir Annenin Günahı Zehra kimdir?

Zehra ailenin küçük kızıdır. Abisi Yusuf ve annesi Suna’nın yaşadığı zorlukları anlayacak yaşta olan Zehra artık yaşananlardan bıkmıştır. Ailesini ne kadar sevse de zengin olma hayali kuran ve lüks yaşam sürmek isteyen genç bir kız olan Zehra arkadaşı Filiz ile zengin olmak istemektedir.

Mina Derman kimdir?

Dizide Zehra karakterini genç oyuncu Mina Derman canlandırıyor. Derman 2002 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş ve aldığı oyunculuk derslerinin ardından küçük yaştan itibaren sektörde yer almıştır. Genç oyuncu ilk olarak 2019 yılında İncir Ağacı dizisinde yer almış ve adını duyurmuştur. Genç oyuncu şimdi de Zehra karakteriyle Bir Annenin Günahı dizisinde yer alacak.

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 19:26
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Anahtar Kelimeler:
Mina DermanZehraDizi
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