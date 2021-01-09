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Bir Annenin Günahı dizi oyuncusu Sadri kimdir? Musa Uzunlar hakkında bilgiler

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Bir Annenin Günahı dizi oyuncusu Sadri kimdir? Musa Uzunlar hakkında bilgiler haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 09-01-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:16
Bir Annenin Günahı dizi oyuncusu Sadri kimdir? Musa Uzunlar hakkında bilgiler
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Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan bir Annenin Günahı dizisinde Sadri karakterine kimin hayat vereceği merak edilmektedir. Dizide Sadri’ye Musa Uzunlar hayat vermektedir.

Sadri Kimdir?

Dizide Yağmur’un babası olan ve Yağmur için her şeyi yapmaya hazır olan Sadri, Yağmur İnşaat’ın sahibidir. Dizide Sadri karakteri iyi kalpli, zeki ve çalışkan bir adamdır.

Musa Uzunlar Kimdir?

1959 yılında Antalya’da dünyaya gelen Musa Uzunlar, Mimar Sinan Üniversitesi’nde tiyatro okumuştur. Çeşitli oyunlarda oyunculuk yapan ve yönetmenlik yapan deneyimli tiyatrocu çok fazla tiyatro oyununda rol almıştır.

Musa Uzunlar Rol Aldığı Yapımlar

  • Kurtlar Vadisi: Pusu
  • Fatmagül’ün Suçu Ne?
  • Şubat
  • Poyraz Karayel
  • Bir Annenin Günahı

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
SadriBiranneningünahı
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