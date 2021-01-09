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Bir Annenin Günahı dizi oyuncusu Nazan kimdir? Nefise Karatay hakkında bilgiler

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Bir Annenin Günahı dizi oyuncusu Nazan kimdir? Nefise Karatay hakkında bilgiler haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 9 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:35
Bir Annenin Günahı dizi oyuncusu Nazan kimdir? Nefise Karatay hakkında bilgiler
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Bir Annenin Günahı dizisinde Nazan karakterine kimin hayat vereceği merak edilmektedir. Dizide Nazan karakterine Nefise Karatay hayat vermektedir.

Nazan Kimdir?

Dizide Nazan Sadri’nin eşidir. Çetin ile arasında bir şeyler olan Nazan, Sadri’nin yarattığı boşluk duygusunu onunla doldurmaktadır.

Nefise Karatay Kimdir?

1976 yılında Almanya’da dünyaya gelen ve ilk olarak Number One’da program sunana Nefise Karatay, 1997 yılında ise Miss Turkey ikincisi olmuştur. Nefise Karatay’ın ilk oyunculuk deneyimi ise 1996 yılında Mirasyediler dizisi ile olmuştur. Ayrıca Yeni Hayat, Avcı 2001, Kurşun Asker, Çılgın Yuva, Üç Kadın, Meçhule Gidenler, Hayat Kavgam, Otel Divane gibi pek çok yapımda rol almıştır.



Son Güncelleme: 09.01.2021 19:35
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Anahtar Kelimeler:
NazanBiranneningünahı
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