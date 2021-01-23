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Bir Annenin Günahı dizi oyuncusu Ali kimdir? Alihan Türkdemir hakkında bilgiler

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Bir Annenin Günahı dizi oyuncusu Ali kimdir? Alihan Türkdemir hakkında bilgiler haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak Bir Annenin Günahı dizi oyuncusu Ali kimdir? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 19:29
Bir Annenin Günahı dizi oyuncusu Ali kimdir? Alihan Türkdemir hakkında bilgiler
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Oyuncu kadrosu araştırılmaya devam eden Bir Annenin Günahı dizisinde son zamanların en merak edilen Ali karakteri oldu. Bir Annenin Günahı bekleyenleri Ali’yi araştırdığı kadar aynı zamanda Alihan Türkdemir’i de araştırıyor.

Bir Annenin Günahı Ali kimdir?

Suna’nın küçük oğludur. Evin neşe kaynağı olan Ali sanki büyümüşte küçülmüş gibidir. Evde yaşanan sorunlarda Ali’nin bir sözü ile herkes sakinlemektedir. Ali’nin gülümsemesi herkesi mutlu ederken Suna, Ali’nin üzülmesinden korkmaktadır.

Alihan Türkdemir kimdir?

İlk defa Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde şehzade Mustafa olarak oynayan Türkdemir, Pınar Su, Nissan Akülü Araba ve Bonus Aile gibi reklam filmlerinde görev almıştır.

Aynı zamanda filmlerde de görev alan Türkdemir, Salur Kazan: Zoraki Kahraman, Acı Tatlı Ekşi, Hadi Be Oğlum filmlerinde görev almıştır.

Özellikle Dolunay dizisinde Bulut karakteri ile çok sevilen Türkdemir, ekranların aranan çocuk oyuncularındandır.

Alihan Türkdemir görev aldığı yapımlar

  • Bir Annenin Günahı
  • İçten Sesler Korosu
  • Dolunay
  • Evlat Kokusu
  • Muhteşem Yüzyıl: Kösem

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 19:29
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Anahtar Kelimeler:
KimdirAlihan DemirAliBir Annenin Günahı
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