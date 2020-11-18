İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YDK'na sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy CHP'den istifa etti!
Son Dakika
YDK'na sevk edilen Menemen Belediye...
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim kararı çıktı! Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek ?
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim...
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar
Son Dakika
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı!...
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü...

Bir Annenin Günahı dizi konusu ve oyuncu listesi

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Bir Annenin Günahı isimli dizide rol alan oyuncuların kim olduğu merak edilmektedir. Bir Annenin Günahı dizisinin yayınlanacağı tarih ne zaman? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?

18 Kasım 2020 Çarşamba 21:39
Bir Annenin Günahı dizi konusu ve oyuncu listesi
Takip Et:

Dizi Hakkında

Kanal D'de yayınlanacak yeni ulusal dizilerden birisidir. Yüksel Aksu, Limon Film dizisinin yönetmeni olsa da senaryosu Ahmet Yurdakul tarafından yazılmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mehmet Aslantuğ, Simay Barlas gibi oyuncular rol almaktadır. Dizi, Filipin televizyon dizisi Mother's Guilt, veya Hanggang Saan'ın uyarlamasıdır. Dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Bir Annenin Günahı Konusu

Dizinin konusu bir kadının mücadelesi, çocuğunun mutluluğu için her şeyi düşünen bir annenin vermiş olduğu mücadeleleri anlatıyor. İşlemediği bir suçu işlemekle suçlanan ve hapse atılan annenin haklı mücadelesinden haberdar edilecek. "Bir Annenin Günahı" dizisinde, iki çocuklu bekar bir annenin yaşam mücadelesini anlatan, oğlunun ameliyat olması için para arayan bir annenin karışmış olduğu bir suçun ardından aşkı ve mücadelesi anlatılacak. Ayaklarının üzerinde duran ancak çocuğunun sağlığı için suç işleyen bir annenin dramı ve iki gencin aşk hikayesi bu gerçekle sınanacaktır.

Bir Annenin Günahı Oyuncuları ve Karakterleri

Özge Özberk – Suna

Musa Uzunlar


Emre Kınay

Mert Yazıcıoğlu

Simay Barlas

Pamir Pekin

Alihan Türkdemir

Dizi Fragmanı




Son Güncelleme: 18.11.2020 21:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziKanal DBir Annenin Günahı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

TRT 1 Macaristan Türkiye maçı canlı yayın şifresiz izle
Bir Annenin Günahı dizisi Zehra kimdir? Mina Derman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Annenin Günahı Zehra kimdir? Mina Derman hakkında bilgiler
Bir Annenin Günahı dizisindeki Yağmur karakteri dikkatleri üzerinde topladı!
Bir Annenin Günahı dizisi Filiz kimdir? Deniz Ertürk'ün hayatı
Bir Annenin Günahı Yusuf kimdir? Mert Yazıcıoğlu kimdir?
Bir Annenin Günahı dizi konusu ve oyuncu listesi
Bir Annenin Günahı dizisinde Ali karakterine Alihan Türkdemir hayat veriyor
Seksenler Fehmi Baba yeni sezonda ölüyor mu? Rasim Ötekin diziden çıktı mı?
Media Markt Black friday indirimleri olacak mı? Media Markt kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Survivor Nisa Sercan’a aşk itirafında ne cevap verdi?
Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Berat Kandili yapılacak ibadetler neler?
2020 PTT personel alım şartları
PS 5, Türkiye pazarında kaç liradan satılacak?
Erken Gebelik Testi nedir? Erken gebelik testi nasıl yapılır?
Torun bakım maaşı projesi için pilot iller hangileridir? 2020 torun bakım aylığı
18 Kasım 2020 Çarşamba Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 18 Kasım 2020 Çarşamba Koronavirüs sonuçları
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Seksenler Butik Ali karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Andorra asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.