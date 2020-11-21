Bir Annenin Günahı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?

Limon Film Savaşçı dizisinin üstüne yeteri kadar düşemediği gibi Bir Annenin Günahı dizisinin üstüne yeteri kadar düşemedi. Aslında nedeni maddi zorluklar yaşamalarıydı. Bir Annenin Günahı dizisinin çekimleri pandemi öncesinde başlamış ve 2 bölüm çekilerek tatil sürecine girmişti. Limon filme son darbe ise Fox TV’den geldi.
Bir Annenin Günahı Ne Zaman Yayınlanacak?
Dizisin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair sorular ortaya çıkıyor. Baraj veya Öğretmen dizisi final olsa da Limon Filminin diziyi çekmeye devam edecek güce sahip değil. Limon Film, büyük kar elde ettiği Savaşçı dizisini bile çekememekte. Yapımın elde edemediği ödemeler Limon Film'i devrilme eşiğine getirmiş durumda. Bu nedenle Bir Annenin Günahı dizisinin daha başlayamadan final yapacak gibi görülüyor.
Limon Film, kaynağı bulup Bir Annenin Günahı dizisinin çekimlerine devam ederse Kasım ayı sonunda Bir Annenin Günahı dizisi yayına başlayacak. Önceki oyuncuları tekrar birleştirmeyi başarabilirse çünkü Annenin günah dizisinin devam etmeyeceğini düşünen birçok oyuncu, sözleşmeyi feshetmeyi ve diğer dizileri kabul etmeyi düşünüyor.