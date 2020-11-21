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Bir Annenin Günahı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?

Bir Annenin Günahı bitti mi, yayından kaldırıldı mı? haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 21 Kasım 2020 Cumartesi günü de gündemde! Siz de Bir Annenin Günahı bitti mi, yayından kaldırıldı mı? haberi için 21 Kasım 2020 Cumartesi tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

21 Kasım 2020 Cumartesi 03:00
Bir Annenin Günahı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
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Limon Film Savaşçı dizisinin üstüne yeteri kadar düşemediği gibi Bir Annenin Günahı dizisinin üstüne yeteri kadar düşemedi. Aslında nedeni maddi zorluklar yaşamalarıydı. Bir Annenin Günahı dizisinin çekimleri pandemi öncesinde başlamış ve 2 bölüm çekilerek tatil sürecine girmişti. Limon filme son darbe ise Fox TV’den geldi.


Fox TV yönetimi geçici olarak Bir Annenin Günahı dizisini bir kenara bıraktı. Fox TV'nin şu anda 7 dizisi var ve her gün dolu. Fox TV yönetimi, Baraj ve Öğretmen dizilerinden birinin final yapacağı inancındaydı ve Limon Filmin kendi dizisini hazırlaması gerektiğini söyledi. Pandeminin başlamasıyla birlikte Baraj ve Öğretmen dizileri sezon finalini zorunlu olarak yaptı. Öğretmen dizisinin geç yayına başlamasıyla Bir Annenin Günahı dizisinin de yayına başlama tarihi gecikmiş oldu. Öğretmen dizisiyle Baraj dizisini final yapmadan Bir Annenin Günahı dizisinin başlaması mümkün değil. Bu iki dizinin en geç kasım ayında final yapmaları bekleniyor.

Bir Annenin Günahı Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizisin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair sorular ortaya çıkıyor. Baraj veya Öğretmen dizisi final olsa da Limon Filminin diziyi çekmeye devam edecek güce sahip değil. Limon Film, büyük kar elde ettiği Savaşçı dizisini bile çekememekte. Yapımın elde edemediği ödemeler Limon Film'i devrilme eşiğine getirmiş durumda. Bu nedenle Bir Annenin Günahı dizisinin daha başlayamadan final yapacak gibi görülüyor.

Limon Film, kaynağı bulup Bir Annenin Günahı dizisinin çekimlerine devam ederse Kasım ayı sonunda Bir Annenin Günahı dizisi yayına başlayacak. Önceki oyuncuları tekrar birleştirmeyi başarabilirse çünkü Annenin günah dizisinin devam etmeyeceğini düşünen birçok oyuncu, sözleşmeyi feshetmeyi ve diğer dizileri kabul etmeyi düşünüyor.



Son Güncelleme: 21.11.2020 03:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziBir Annenin GünahıFox Tv
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