Bir amaç doğrultusunda alınan kan orucu bozar mı? Bu durum hakkında verilen hüküm nedir?

Eğer vücudundan alınan kan bünyenizde bitkinlik ve baygınlık gibi hissiyatları yaratmayacaksa kan aldırmak orucu bozmaz. Bu durum ister tahlil ve hastalığın teşhisi için olsun, isterse ihtiyacı olan birisine bağışlamak için bu sebeplerden biri doğrultusunda olursa orucu bozmamaktadır.
Önerilen ise şudur eğer kan verecek kimse orucu tutarken kanı vermek zorundaysa bu miktarda kan bağışında bulunması caiz sayılmamaktadır. Aksi taktirde kişi zaruret olursa bu mahcubiyetini gidermek için daha sonraki bir gün kaza yerine oruç tutabilir.
Son Güncelleme: 12.02.2022 15:08