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Bir amaç doğrultusunda alınan kan orucu bozar mı? Bu durum hakkında verilen hüküm nedir?

Oruç tutarken bazı durumlara dikkat etmemiz gerekir. Bu durumlar akıllarda sürekli yeni soruların oluşmasına sebep olur. Akla gelen sorulardan biriside Bir amaç doğrultusunda alınan kan orucu bozar mı? Bu durum hakkında verilen hüküm nedir? olmaktadır. Siz okuyucularımız için bu soruların cevaplarını aradık. İşte detaylar…

12 Şubat 2022 Cumartesi 15:08
Bir amaç doğrultusunda alınan kan orucu bozar mı? Bu durum hakkında verilen hüküm nedir?
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Eğer vücudundan alınan kan bünyenizde bitkinlik ve baygınlık gibi hissiyatları yaratmayacaksa kan aldırmak orucu bozmaz. Bu durum ister tahlil ve hastalığın teşhisi için olsun, isterse ihtiyacı olan birisine bağışlamak için bu sebeplerden biri doğrultusunda olursa orucu bozmamaktadır.

Bunların yanı sıra vücuttan alınan kan bünyenize zarar verip bitkinlik ve zayıflığa yol açmışsa orucunuz bozulmuştur. Sünnetteki hacamata kıyasen edilerekten ve Peygamberden rivayet edilen bir hadise göre yapılan hacamatlar orucu bozmaktadır.

Önerilen ise şudur eğer kan verecek kimse orucu tutarken kanı vermek zorundaysa bu miktarda kan bağışında bulunması caiz sayılmamaktadır. Aksi taktirde kişi zaruret olursa bu mahcubiyetini gidermek için daha sonraki bir gün kaza yerine oruç tutabilir.



Son Güncelleme: 12.02.2022 15:08
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