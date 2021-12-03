Bingo Hell filminin konusu ve yorumu

New Orleans’da bulunan ve kurgusal olan Oak Springs kasabasında, neredeyse herkesin tanıyor olabileceği bir kadın yaşamaktadır. Halkını temsil eden, Starbucks’tan nefret eden kıdemli aktivist Lupita, ağırlığıyla soylu düzene karşı gelmektedir. Elbette yalnız değildir. Dolores ve Morris gibi yaşlı kesimden diğer kişilerinde desteğiyle bu düzene kafa tutmaktadır. Anlayacağınız ortam pek de gençlere göre olmamakla birlikte, gelmemeyi tercih ettikleri ve geleninde bin pişman olacağı bir düzen hüküm sürmektedir.

Tüm bunların yanı sıra Lupita ve arkadaşlarının gitmekten keyif aldıkları bir salon vardır. Bingo Salonu. Etrafta dolaşan söylentilere göre ise bu salon birlikteliklerin ve iyi duyguların habercisi olan bir mekandır. Şu ana kadar belirtmiş olduğum ifadeler Bingo Hell’in yaşlı-dram merkezli bir filme karşılık geldiğinin farkındayım. Fakat, Mr. Big isimli vahşi bir bireyin Bingo Salonu’nu almasıyla birlikte bahsettiğim dram filminin en küçük parçalarına dahi rastlamayacağınızı da belirtmek isterim.

Bingo Hell film yorumu

Olaya dahil olan Mr. Big, yılların emekçisi ve kasaba halkının sığınağı olan bu salonu alması ve kumarhaneye çevirmesiyle kıyamet kopmaktadır. Gerçekten de bir kıyamet kopmaktadır. Kumarhaneye adım atıp para kazanmaya başlayan herkesin bir canavara dönüştüğü, tabiri caizse tüm kasabayı emmeye başladığı bir düzen oluşmaya başlar. Durumlar böyleyken de halkın temsilcisi olan Lupita elinde pompalı tüfeğiyle belirir ve kendisine benzeyen yaşlı kesimle kasabasını korumaya çalışır.

Bingo Hell’i neresinden tutarsak tutalım elde kalacak gibi. Asla olumlu bir yanıt alamayacağınız bir içeriktir kendisi. Mecazi anlatımının getirisiyle yaşlıların soylu kavramından uzak, eski kafa kültürünü benimsemiş bir hale bürünse de pompalı tüfek kadın sekansıyla tamamen farklı bir yöne evrilir. Film, baştan sona korku-gerilim özellikleriyle donanmadığı gibi ucuzluk kokan tasarımlar ve efektlerle vasatlık kavramının gerçek bulmuş halidir.

IMDb: 4,3

Bingo Hell filminin oyuncuları ve diğer karakterleri:

Adriana Barraza – Lupita

L. Scott Caldwell – Dolores

Richard Brake – Mr. Big

Joshua Caleb Johnson – Caleb

Grover Coulson – Clarence

Kelly Murtagh – Raquel

David Jensen – Mario

Clayton Landey – Morris

Jonathan Medina – Eric