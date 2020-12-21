Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan biyografisi

Ülkemizin ünlü oyuncu ve sunucularından olan Billur Kalkavan son zamanlarda araştırılmaya başlandı. Pek çok kişi Billur Kalkavan’ın hayatını araştırırken aynı zamanda görev aldığı dizi, film ve sunuculuğunu yaptığı programları araştırmaya başladı.

Billur Kalkavan kimdir?

2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Billur Kalkavan 58 yaşındadır. Oyunculuk ve sunuculuk yapan Kalkavan Akrep burcudur. Lise eğitimini Amerika’da tamamladıktan sonra UCLA Üniversitesinde Psikoloji bölümünü kazanan Billur Kalkavan ilk defa 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde aldığı rol ile Türkiye’ye dönüş yaptı.

1980 yılı sonrasında tamamı ile tiyatro ve oyunculuğa yönelen pek çok dizi, film ve program sunuculuğu üstlendi. 2011 yılında Turkcell reklamlarında boy gösteren tecrübeli oyuncu aynı yıl HTELEVİZYON kanalında 00.00 – 01.00 saatlerinde cinsel hayat ile ilgili bir programın sunuculuğunu üstlendi. 2012 yılında TELEVİZYON8 ekranlarında yayınlanan Trohy programına yarışmacı olarak katılan Kalkavan halen pek çok dizi ve filmde görev almaktadır.

Billur Kalkavan görev aldığı dizi ve filmler