Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan biyografisi

Ülkemizin ünlü oyuncu ve sunucularından olan Billur Kalkavan son zamanlarda araştırılmaya başlandı. Pek çok kişi Billur Kalkavan’ın hayatını araştırırken aynı zamanda görev aldığı dizi, film ve sunuculuğunu yaptığı programları araştırmaya başladı.
Billur Kalkavan kimdir?
1980 yılı sonrasında tamamı ile tiyatro ve oyunculuğa yönelen pek çok dizi, film ve program sunuculuğu üstlendi. 2011 yılında Turkcell reklamlarında boy gösteren tecrübeli oyuncu aynı yıl HTELEVİZYON kanalında 00.00 – 01.00 saatlerinde cinsel hayat ile ilgili bir programın sunuculuğunu üstlendi. 2012 yılında TELEVİZYON8 ekranlarında yayınlanan Trohy programına yarışmacı olarak katılan Kalkavan halen pek çok dizi ve filmde görev almaktadır.
Billur Kalkavan görev aldığı dizi ve filmler
- Ayrı Dünyalar: 1969: Sinema filmi
- Sultan: 1978
- Aşık Oldum: 1992: Televizyon dizisi
- Mavi Sürgün: 1993
- Sonradan Görmeler: 1994: Televizyon dizisi
- Gece Otostopçusu: 1995: Sinema filmi
- Tatlı Kaçıklar: 1996: Televizyon dizisi
- Şahin: 1996
- Böyle mi Olacaktı: 1997: Televizyon dizisi
- Eyvah Babam: 1998: Televizyon dizisi
- Eyvah Kızım Büyüdü: 2000: Televizyon dizisi
- Ölüm Peşimizde: 2000: Sinema filmi
- Azad: 2002: Televizyon dizisi
- Reyting Hamdi:2002: Televizyon dizisi
- Patron Kim?: 2003: Televizyon dizisi
- Metro Palas: 2004: Televizyon dizisi
- Ihlamurlar Altında: 2005-2006: Televizyon dizisi
- Bir Avuç Huzur:2008
- Kraliçe Fabrikada:2008
- Mezuniyet:2008
- Servet Avcısı: 2008: Televizyon dizisi
- Acayip Hikâyeler: 2012: Televizyon dizisi