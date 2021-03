Billie Eilish belgeseli The World’s a Little Blurry filminin içeriği ve eleştirisi

Son yıllarda ismi her yerde bahsedilen sevilen ve popüler olan şakıcı Bille Eilish'ın hayatını anlatan film geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Pek çok kişi tarafından şarkısının dinlendiği genç şarkıcı gerek yaşam tarzıyle gerekse de karakteriyle insanları etkilemeyi başarıyor. Son beş senede kendisini yıldız olarak lanse ettiren sanat.ı müziğiyle samga vurmaya devam ediyor.

Bu yolculukta her ne kadar kişisel olarak neler yaşandığı net bilinmese de star olmanın kolay bir yol olmadığını vurgulamak yanlış olmaz. Yıllar geçtikçe müzik yapmasnın, albüm çıkarmanın geçmişe göre daha kolay olduğu düşünülse de listenin birinci basamağınad durmak kolay değil. Bu nedenle Bille Eillih'in farklılıklarını iyi anlamak gerekiyor. Eilish'in yeşşil tarzı veya geçmişteki yaşadığı acılar bunların başında geliyor olabilir.

Bille Eilish The World's Little Blurry belgesel film yorumu

Bu sebeple 19 yaşında Grammy Ödülü ile geleceğe umutla bakan birinin belgeselini yapmak mantıklı görünüyor. When We All Fall Asleep olan ilk albümünde Where Do We Go ile basamakları atan ve geçen günlerde yayınladığı yeni şarıkısıyla yine gündemde olan bir müzik aşığı...

Bilindiği üzere belgeselin çıkış tarihi 2020'de açıklanmıştı.En başta Billie Eilish sevenleri olmak üzere dünyanın pek çok farklı yerlerindeki müzikseverler bu habere olumlu yaklaşmıştı.R.J Cutler'ın yaratıcısı olduğu 26 Şubat'ta seyircilerle buluşan belgsel film Apple TV ile beraber yürütülen eser baştan sonra kurgusu ve samimiğiyle müzik ve filmseverlerin onayını almayı başardı.

IMDb-7,8

Bazı insanların "duvar gibi, somurtkan, havalı" nitelemelerinin aksine çoğu film sürecinde yoktu. Hatta neredeyse kimsenin tahmin eemeyeceği samimiyet ve incelik yer alıyordu. Bu ayrıntılar da Eilish'in kişiliği hakkında farkındalık yarattı.

Genel olarak ilk albümünün perde arkasını yansıtan belgeselde konserler, ropörtajlar, şarkı çalışmları ve pel çok ayrtıntı yer alıyor. Sonuç olarak sanş verilmesi gereken bir film. Filmin süresi iki buçuk saate yakın fakat şarkılar ve eğlenceli dakikalar yaşayacağınızı söyleyebilirim. İyi seyirler...