Bill Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates eşi Melinda Gates kaç yaşında, ne zaman evlendiler?

Microsoft’un kurucusu Amerika’nın önde gelen iş adamlarında Bill Gates 28 Ekim 1955 doğumlu evli ve üç çocuk babasıdır. 2020 yılında Microsoft’un başkanlığından istifa eden Bill Gates bugün dünyanın en zenginleri arasında yer alıyor. Ocak 1994’te Melinda Gates ile evlenen başarılı iş adamının bu evlilikte üç çocuğu oldu. Ancak sosyal medyada duyurduğu haber ile 27 yıllık evliliğine son verme kararı alan Bill Gates eşi Melinda Gates ile ayrılık haberinin ardında Twitter da gündem oldu. Haberlerin ardından Melinda Gates’in hayatı merak konusu oldu. İşte Melinda Gates hakkında merak edilen bilgiler.

Melinda Gates kimdir?

Geçtiğimiz günlerde Twitter’da yaptığı duyuru ile Bill Gates boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Amerika’nın önde gelen zenginleri arasında yer alan ünlü çiftin evliliklerini neden bitirme kararı aldığı merak konusu oldu.