Bilge Yenigül kimdir? Nerede doğdu? Bilge Yenigül kaç yaşında?

Bilge Yenigül

Bilge Yenigül kimdir?

kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Bilge Yenigül'ün yaşamına dair detaylar...

Bige Yenigül 1996'da İstanbul'da doğdu.aslen Bursa'dır. Yaşamını İstanbul'da devam ettirmektedir.

Güzel oyuncu Emine Önek Anadolu Lisesi'nde okul üçüncüsü olarak mezun olduktan sonra 2018'de İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Tasarım bölümünü bitirmiştir.

Üniversite eğitimi döneminde Megastar Tarkan'ın Yolla adlı şarkı klibinde oynamıştır. İlk profesyonel sinema oyunculuk tecrübesini de 2018'de vizyona giren Ata Demirer'in Hedefim Sensin isimli filminde Gülenay karakteri ile yaşamıştır. Bilge Yenigül 1.65 cm boyu, ve 45 kg kilosu vardır. Oyuncunun sosyal medya hesapları ve bazı kaynaklar oyuncunun İngilizce ve Almanca bildiğini söylemektedir. Sevgilisi olup olmadığı sorularının cevabı da henüz netlik kazanmmamıştır.