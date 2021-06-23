İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Bilge Yenigül kimdir? Nerede doğdu? Bilge Yenigül kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Bilge Yenigül 'ün kim olduğuna dair merak edilen Bilge Yenigül kimdir, nerede doğmuştur, kaç yaşındadır, nerede oturuyor gibi sorulara sizler için yanıt aradık. İşte ünlü sanatçı Bilge Yenigül hakkında detaylar...

23 Haziran 2021 Çarşamba 16:22
Bilge Yenigül kimdir? Nerede doğdu? Bilge Yenigül kaç yaşında?
Takip Et:

Bilge Yenigül

 

kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Bilge Yenigül'ün yaşamına dair detaylar...

Bilge Yenigül kimdir?

Bige Yenigül 1996'da İstanbul'da doğdu. Oyuncu aslen Bursa'dır. Yaşamını İstanbul'da devam ettirmektedir.

Güzel oyuncu Emine Önek Anadolu Lisesi'nde okul üçüncüsü olarak mezun olduktan sonra 2018'de İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Tasarım bölümünü bitirmiştir.

Üniversite eğitimi döneminde Megastar Tarkan'ın Yolla adlı şarkı klibinde oynamıştır. İlk profesyonel sinema oyunculuk tecrübesini de 2018'de vizyona giren Ata Demirer'in Hedefim Sensin isimli filminde Gülenay karakteri ile yaşamıştır. Bilge Yenigül 1.65 cm boyu, ve 45 kg kilosu vardır. Oyuncunun sosyal medya hesapları ve bazı kaynaklar oyuncunun İngilizce ve Almanca bildiğini söylemektedir. Sevgilisi olup olmadığı sorularının cevabı da henüz netlik kazanmmamıştır.


Son Güncelleme: 23.06.2021 16:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bilge YenigülOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ferhat Uçar kim? Memleketi neresidir?
Ferhat Uçar kim? Memleketi neresidir?
Oyuncu Burcu Çoban kimdir? Burcu Çoban hakkında bilgiler
Oyuncu Burcu Çoban kimdir? Burcu Çoban hakkında bilgiler
Suna Sancaktar kimdir? Kaç yaşındadır? Suna Sancaktar hangi projelerde yer aldı?
Suna Sancaktar kimdir? Kaç yaşındadır? Suna Sancaktar hangi projelerde yer aldı?
Dilara Ortagüz kimdir? Güzel oyuncunun hayatı
Dilara Ortagüz kimdir? Güzel oyuncunun hayatı
Tiyatro sanatçısı Gizem Duman kim? Kaç yaşında ve nereli?
Tiyatro sanatçısı Gizem Duman kim? Kaç yaşında ve nereli?
Mine Çayıroğlu kimdir? Nerelidir? Mine Çayıroğlu kaç yaşındadır?
Mine Çayıroğlu kimdir? Nerelidir? Mine Çayıroğlu kaç yaşındadır?

Popüler Haberler

Bilge Yenigül kimdir? Nerede doğdu? Bilge Yenigül kaç yaşında?
iPhone telefondan garanti sorgulama işemi nasıl yapılır?
23 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 23 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Haziran 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Kuru Otlar Üstüne ne zaman yayınlanacak? Kuru Otlar Üstüne fragmanı ve vizyon tarihi
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanır? 2021 Agi hangi durumlarda verilmez?
23 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışında ne var?
23 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları
Bugün hangi maçlar var? 23 Haziran 2021 Çarşamba Hangi maç hangi kanalda?
Organik gıdalar dükkanı nasıl açılır? Ne kadar maliyet gerekir?
Udi Hindi nedir? Udi Hindi kullanımı ve satışı yasaklandı mı, neden yasaklandı?
A101 Nordmende NM58350 58" Ultra HD Android Smart Tv nasıl, alınır mı?
Deniz Türkali kimdir? Deniz Türkali görev aldığı yapımlar
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 6 Haziran 2021 kripto paralarda son durum
23 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan görmek anlamı, tabiri nedir?
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Mine Çayıroğlu kimdir? Nerelidir? Mine Çayıroğlu kaç yaşındadır?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal'ın rol aldığı filmler hangileridir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.