Bige Önal kimdir? Hangi projelerde yer almıştır?

Bige Önal aslen nerelidir? Kaç yaşındadır?

Bige Önal

1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Galatasaraylı futbolcu Erhan Önal’dır. Annesi eski manken Mine Baysan’dır. Gözleri mavidir. 1.69 boyunda 52 kilodadır. Kova burcudur.

Özel St Benoit Lisesinde eğitim görmüştür. Bilgi Üniversitesi mezunudur. Babası tarafından İzmirlidir. Anne tarafı Heybeliadalıdır. Başarılı oyuncu Levent’te büyümüştür. Babasının ilk evliliğinden bir erkek kardeşi vardır. Kardeşiyle 22 yaşında tanışmıştır. Kardeşi Almanya’da hayatını sürdürmektedir.

Özel hayatı

2017 yılında Aras Bulut İynemli ile sevgili olmuştur. Birliktelikleri devam etmektedir. 2020 yılında Bodrum’da sevgilisi ile denize girerken görüntüleri çekilmiştir ve birliktelikleri belgelendirilmiştir. Aras Bulut ile Maral dizi setinde tanışmıştır.

Rol aldığı projeler

2007 – Kısmetim Otel

2010 – Elde Var Hayat

2010 – Halil İbrahim Sofrası

2014 – Benim Adım Gültepe

2015 – Maral

2017 – Martıların Efendisi

2018 – Tehlikeli Karım

2018 – Bozkır

2018 – Hakan: Muhafız

2019 – Göç Zamanı

2020 – Sen Çal Kapımı

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