Bige Önal kimdir? Hangi projelerde yer almıştır?

Bige Önal aslen nerelidir? Kaç yaşındadır?
Bige Önal
1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Galatasaraylı futbolcu Erhan Önal’dır. Annesi eski manken Mine Baysan’dır. Gözleri mavidir. 1.69 boyunda 52 kilodadır. Kova burcudur.
Özel St Benoit Lisesinde eğitim görmüştür. Bilgi Üniversitesi mezunudur. Babası tarafından İzmirlidir. Anne tarafı Heybeliadalıdır. Başarılı oyuncu Levent’te büyümüştür. Babasının ilk evliliğinden bir erkek kardeşi vardır. Kardeşiyle 22 yaşında tanışmıştır. Kardeşi Almanya’da hayatını sürdürmektedir.
Özel hayatı
2017 yılında Aras Bulut İynemli ile sevgili olmuştur. Birliktelikleri devam etmektedir. 2020 yılında Bodrum’da sevgilisi ile denize girerken görüntüleri çekilmiştir ve birliktelikleri belgelendirilmiştir. Aras Bulut ile Maral dizi setinde tanışmıştır.
Rol aldığı projeler
2007 – Kısmetim Otel
2010 – Elde Var Hayat
2014 – Benim Adım Gültepe
2015 – Maral
2017 – Martıların Efendisi
2018 – Tehlikeli Karım
2018 – Bozkır
2018 – Hakan: Muhafız
2019 – Göç Zamanı
2020 – Sen Çal Kapımı
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