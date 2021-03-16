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Beypazarı maden suyu reklam Testo Taylan kimdir?

Beypazarı maden suyu reklamlarında çıkan Testo Taylan’ın kim olduğunu merak eden vatandaşlar Taylan için aramalara koyuldu. Beypazarı maden suyu reklamlarında kendini gösteren Testo Taylan kimdir? İşte Testo Taylan hakkında merak edilenler

16 Mart 2021 Salı 20:08
Beypazarı maden suyu reklam Testo Taylan kimdir?
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Beypazarı maden suyu reklamlarında kendini gösteren Testo Taylan birçok kişi tarafından merak edildi. Ünlü bir YouTuber olduğu bilinen Taylan, şu an için büyük bir hayran kitlesine sahiptir.  Spor içerikli videolar üreten Taylan, henüz belli bir spora bağlı değildir.  Kendi deyimi ile ‘demir sevdalısı’ olan youtuber videolarında eğlence amaçlı içerikler üretmektedir.

YouTube üzerinde 63 bine yakın takipçisi olan Testo Taylan’ın YouTube hesabını görmek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

İnstagram hesabını oldukça aktif olarak kullanan Taylan, hikâye ve gönderilerini paylaşmaktadır. İnstagram hesabına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Testo Taylan’ın yaşı tam olarak bilinmese de 20-25 aralığında olabilir. 1,90 boyundaki youtuber ‘Speciale’ olarak yedek kanalı bulunmaktadır. Bu kanal sayesinde oyun videolarını takipçileri ile paylaşmaktadır. Oyun kanalına göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 16.03.2021 20:08
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Anahtar Kelimeler:
YouTubeTesto TaylanBeypazarıReklam
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