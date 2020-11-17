Beyazıt Öztürk yeni talk show programı ne zaman başlayacak? Beyaz Pişti ile geri dönüyor

Kuşkusuz ekranların en çok sevilen yüzlerinden biri olan başarılı komedyen Beyazıt Öztürk, çok yakında ekranlara geri dönüyor. Ancak bu kez Beyaz Show ile değil, Pişti adlı programla geri dönecek. İbrahim Büyükak ve Reha Muhtar ile ortak projeye imza atan Beyazıt Öztürk, Pişti programıyla magazin ve sosyal medyanın gündemine düşenleri tartışacak.

Pişti Ne Zaman?

Acun Ilıcalı tarafından alınan bilgilere göre, MasterChef Türkiye programı oldukça yüksek reytingler alıyor. Bundan dolayı O Ses Türkiye programı yayınlanmayacak. Pişti programının yakında TV8 ekranlarında başlayacağı konuşuluyor. Hadise’nin de programda yer alacağı iddia edildi.

2006 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Pişti’nin sunucusu Reha Muhtar idi. O dönemde sosyal medya daha yeni yeni parlıyordu. Programın sürekli konukları arasında Mehmet Ali Erbil, Deniz Akkaya ve Ajda Pekkan gibi ünlü isimler bulunuyordu.