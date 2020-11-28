İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Mersin'de korkutan patlama
Son Dakika
Mersin'de korkutan patlama
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Son Dakika
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör...
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri arasında aşk mı var? Süpriz aşk iddiası!
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri...

Beyazıt Öztürk Pişti programı ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Uzun yıllar boyunca Beyaz Show programına ev sahipliği yapan Beyazıt Öztürk, yeni programla ekranlarda yer alacak. Kendisi gibi komedyen olan İbrahim Büyükak ile beraber sunacağı "Pişti" programının ne zaman başlayacağı merak edilemeye başlandı.

28 Kasım 2020 Cumartesi 20:28
Beyazıt Öztürk Pişti programı ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Takip Et:

2006 tarihinde Reha Muhtar’ın sunuculuğunu yaptığı “Pişti” programını bu defa da Beyazıt Öztürk ile İbrahim Büyükak sunuculuğunu yapacak. Bu iki komedyenin sunuculuğunu yapacağı programın ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı.

Pişti Programı Ne Zaman Başlıyor?

Daha önceleri 2006 senesinde Show TV ekranlarında yayınlanan Pişti programı, eski haber spikeri olan Reha Muhtar’ın sunuculuğunda yayınlanmaktaydı. O dönemlerde henüz yeni çıkan sosyla medyada çok konuşulan konuları ve magazin olaylarını, programa hep konuk olan Ajda Pekkan, Mehmet Ali Erbil ve Deniz Akkaya tarafından değerlendirilmekteydi. Konuyla alakalı olan ünlüler ise programda konuk olarak çağrılmaktaydı.

Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak'tan Pişti Programı

İki komedyen olan Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak, Pişti programında bir araya geliyor. Herkes Beyaz Show’un yeniden ekranlara geleceğini düşünürken Beyazıt Öztürk, Pişti programında sunucu olarak yer alacaktır.



Son Güncelleme: 28.11.2020 20:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Beyazıt öztürkPişti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?

Popüler Haberler

Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı öpüşme ifşa videosu sosyal medyada gündemi salladı!
Asgari ücret 2021 brüt - net beklentisi ne kadar? 2021 Asgari ücret ne zaman belli olur?
Beyazıt Öztürk Pişti programı ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Kıbrıs Ada Kışı konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Otellerde lokanta ve restoranlarda yemek yasak mı? Otellerde konaklama ve koronavirüs genelgesi detayları
Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkıyı kim söylüyor, şarkının adı nedir? Zolf Mohsen Namjoo Nederlands Blazers Ensemble şarkısı
28 Kasım 2020 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 28 Kasım 2020 Cumartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Emekliye PTT üzerinden acil kredi verilecek! 2020 PTT emekli kredi kampanyası
Gönül Dağı dizisi izlendi mi? Gönül Dağı beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Gönül Dağı Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya kimdir?
1500-2500 TL arasında düşük bir bütçe ile alınabilecek en iyi Android telefonlar
HGS Etiketi Olmadan Geçiş Yaptım Cezayı Nasıl Öderim?
TCMB tarafından 2020 Şubat ayı cari açık bilgileri paylaşıldı
Aralık 2019 kira artış oranı ve TEFE TÜFE Kasım enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
2020 Yılı EKPSS Sınavı ne zaman yapılacak? EKPSS sınavı kaç yılda bir yapılır?
Gönül Dağı dizisindeki Zahide karakteri Kimdir? Ecem Özkaya dizideki rolü ve hayatı
Bir Annenin Günahı dizisindeki Nazan karakteri kimdir?
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher (Cengiz Bozkurt) kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık'ın hayatı!
Gönül Dağı dizisinin çekildiği yer neresi? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.