Beyazıt Öztürk Pişti programı ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

2006 tarihinde Reha Muhtar’ın sunuculuğunu yaptığı “Pişti” programını bu defa da Beyazıt Öztürk ile İbrahim Büyükak sunuculuğunu yapacak. Bu iki komedyenin sunuculuğunu yapacağı programın ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı.

Pişti Programı Ne Zaman Başlıyor?

Daha önceleri 2006 senesinde Show TV ekranlarında yayınlanan Pişti programı, eski haber spikeri olan Reha Muhtar’ın sunuculuğunda yayınlanmaktaydı. O dönemlerde henüz yeni çıkan sosyla medyada çok konuşulan konuları ve magazin olaylarını, programa hep konuk olan Ajda Pekkan, Mehmet Ali Erbil ve Deniz Akkaya tarafından değerlendirilmekteydi. Konuyla alakalı olan ünlüler ise programda konuk olarak çağrılmaktaydı.

Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak'tan Pişti Programı

İki komedyen olan Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak, Pişti programında bir araya geliyor. Herkes Beyaz Show’un yeniden ekranlara geleceğini düşünürken Beyazıt Öztürk, Pişti programında sunucu olarak yer alacaktır.