Beyazıt Öztürk Pişti programı ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

2006 tarihinde Reha Muhtar’ın sunuculuğunu yaptığı “Pişti” programını bu defa da Beyazıt Öztürk ile İbrahim Büyükak sunuculuğunu yapacak. Bu iki komedyenin sunuculuğunu yapacağı programın ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı.
Pişti Programı Ne Zaman Başlıyor?
Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak'tan Pişti Programı
İki komedyen olan Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak, Pişti programında bir araya geliyor. Herkes Beyaz Show’un yeniden ekranlara geleceğini düşünürken Beyazıt Öztürk, Pişti programında sunucu olarak yer alacaktır.
Son Güncelleme: 28.11.2020 20:28