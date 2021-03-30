Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyazıt Öztürk’ten set paylaşımı!

Artvinli sevilen şovmen Beyazıt Öztürk, hayranlarını çok heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından bir set görüntüsü paylaşan ünlü şovmen, acaba Beyaz Show geri mi dönüyor sorusunu akıllara getiriyor.

Beyaz Show tam 22 yıl boyunca yayınlanmıştı. Geçen sene bu programa son veren Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliğine başlamıştı. Son dönemlerde ise Beyaz Show’un Exxen ya da TV 8 ekranlarında yeniden yayınlanacağı ifade edildi.

Geçen günlerde Instagram hesabından bir paylaşım yapan ünlü ve başarılı şovmen Beyazıt Öztürk, set ortasında bir görüntü paylaştı. Paylaşımın altına ‘’Harika bir set ortamı var. Ekibime çok teşekkür ediyorum’’ yazdı. Bu paylaşım Beyaz Show acaba yeniden başlayacak mı sorularını gündeme getirdi.