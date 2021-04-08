Beyaz Show ne zaman ekranlara geri dönecek?

Türkiye tarihinin en iyi talk Showlarından birisi olan Beyaz Show, yıllardır Beyazıt Öztürk’ün sunumu ile devam etmekteydi. Beyaz Show’un bitirilmesinin ardından birçok izleyici Beyaz Show’un tekrar başlamasını diliyordu. Şimdilerde ise Beyaz Show geri geliyor!

1996 senesinden 2018 senesine kadar tam 22 sene boyunca; Cuma günleri ekranlara gelen Beyaz Show, Kanal D aracılığıyla izleyicilerle buluşmaktaydı. Önümüzdeki aylar itibari ile tekrar izleyiciyle buluşacak olan Beyaz Show büyük bir heyecan yarattı. Türkiye ekranlarının en uzun soluklu talk show programı Beyaz Show; Beyazıt Öztürk’ün yaptığı açıklamalar ışığında 2021 senesinde tekrar aramıza gelecek!

Bilindiği gibi Kanal D el değiştirince ekranların en sevilen programlarından Beyaz Show yayından kaldırılmış ve yayın hayatına veda etmişti. Kanalı yeni alan kişiler Beyazıt Öztürk’e ulaşmış ve yeni bir program yapması yönünde önerilerde bulunmuştu ama Beyazıt Öztürk; senelerin paslanmaz programı Beyaz Show yerine başka bir show yapmayı reddetti. Beyaz Show’un ekranlara getirilecek yeni sezonun ise hangi kanal ile izleyicisiyle buluşacağı belirtilmedi.

Basın mensuplarına birtakım açıklamalar yapan Öztürk, Beyaz Show’la alakalı, “Biraz zamanı var, Kasım ayına hazır olur inşallah.” Şeklinde konuşmuştur. Yani programın net yayın tarihi ve hangi kanalda yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Öte yandan Beyazıt Öztürk, 22 senedir yayınlarını yaptığı Kanal D ekranlarında tekrar programını yayınlar mı bilinmez. Beyaz’ın altenatif olarak Acun Ilıcalı’yla arasının iyi olması da belki programın TV 8 ekranlarında ya da EXXEN platformunda yayınlanacağına işaret edebilir.