Beyaz Show ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?

Uzun yıllardır televizyon ekranlarında yer alan Cuma gecelerinin vazgeçilmez programı Beyaz Show efsanesi geri dönüyor. 1996 yılından bu yana milyonlarca kişi tarafından izlenen programın yeni yayın tarihi netlik kazandı. İşte tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Beyaz Show yeni yayın tarihi!

Beyaz Show nasıl başladı?

Büyük küçük milyonlarca kişinin severek takip ettiği program yeni yayın tarihi hakkında kısa açıklamalarda bulunuldu. Sunucusu Beyazıt Öztürk ‘Biraz zamanı var,gibi inşallah’ sözleri ile gündeme geldi.

Beyaz Show serüveni, Ömer Karacan tarafından kurulan Radyo Klas, yoğun teklifler üzerine İstanbul’a taşındı. ‘Gece Tavuğu’ adlı program ile yayıncılığa başlayan Karacan, 1995 yılında Number One TV’de Beyazıt Öztürk ile çalıştı. Beyazıt Öztürk kendisini bu program ile tanıtırken Beyaz adında canlı yayına devam etti. Yüzü görünmeyen karanlık bir siluet olarak seslenen Öztürk, o zamanlar milyonlarca kişiden beğeni aldı. 90 lı yılların sonlarına doğru radyoculuk ile başlayan kariyerine televizyon hayatı ile devam etti. Stand-up gösterileri yapan Öztürk, daha sonra farklı bir program için Kanal 6’ya geçiş sağladı.





1996 yılında ise Kanal D kanalına geçmesi ile ‘Beyaz Show’ da talk-show yapmaya başladı. Ülke çapında genişleyen ve birçok ünlü isimleri programa çağırması ile birlikte adını duyuran Öztürk, komedi ve eğlence programı sunmaya devam etti. Türk halı tarafından oldukça beğenilen program büyük ilgi gördü. İlk zamanlar stüdyo 50 kişi kapasite ile devam ederken bu rakam yıllar boyunca binleri gördü. İlk zamanlar bir veya iki konuk alan oyuncu ilerleyen zamanlar konuk sayısını arttırdı.



