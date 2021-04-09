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Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?

2000'li yılların fenomen şov programı Beyaz Show uzun bir aranın ardından yeniden izleyici ile buluşuyor. Programı ilgiyle takip eden seyirciler Beyaz Show hangi kanalda başlayacak araştırıyor. İşte Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Show ile ilgili açıklaması.

09 Nisan 2021 Cuma 18:14
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
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Bir döneme damgasını vuran ve 22 yıl ekranlarda kalan Beyaz Show yeniden izleyici ile buluşuyor. Programın sunucusu Beyazıt Öztürk’ün açıklamaları sonrası Beyaz Show ile ilgili ayrıntılar netleşti.

Beyaz Show ne zaman başlayacak?

Annesine giderken basın mensuplarına konuşan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show’un kasım ayında başlayacağını müjdeledi. Daha önce de konu hakkında konuşan Öztürk, pandemi nedeniyle seyircili program yapamadıklarını ve bu nedenle Beyaz Show’u bir süre ertelemek zorunda kaldıklarını dile getirmişti.

Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak?

Beyaz Show ekranlara veda ettikten sonra O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show’un yeni sezonda ekranlara geleceğini açıkladı. Ünlü şovmenin müjdesi sonrasında Beyaz Show’un hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu olurken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Beyaz Show’un eski kanalı Kanal D’de olması tahmin ediliyor ancak TV8’de de olabileceği ihtimaller arasında yer alıyor.




Son Güncelleme: 09.04.2021 18:14
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Anahtar Kelimeler:
Beyaz ShowBeyazıt öztürk
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