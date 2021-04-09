Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?

Bir döneme damgasını vuran ve 22 yıl ekranlarda kalan Beyaz Show yeniden izleyici ile buluşuyor. Programın sunucusu Beyazıt Öztürk’ün açıklamaları sonrası Beyaz Show ile ilgili ayrıntılar netleşti.

Beyaz Show ne zaman başlayacak?

Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak?

Annesine giderken basın mensuplarına konuşan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show’un kasım ayında başlayacağını müjdeledi. Daha önce de konu hakkında konuşan Öztürk, pandemi nedeniyle seyircili program yapamadıklarını ve bu nedenle Beyaz Show’u bir süre ertelemek zorunda kaldıklarını dile getirmişti.

Beyaz Show ekranlara veda ettikten sonra O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show’un yeni sezonda ekranlara geleceğini açıkladı. Ünlü şovmenin müjdesi sonrasında Beyaz Show’un hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu olurken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Beyaz Show’un eski kanalı Kanal D’de olması tahmin ediliyor ancak TV8’de de olabileceği ihtimaller arasında yer alıyor.