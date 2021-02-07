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Beyaz Melek filmi nerede çekildi? Beyaz Melek filmi konusu ve oyuncuları

2007 yılında vizyona giren Beyaz Melek filmi televizyon ekranlarına geliyor. Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği Beyaz Melek filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

07 Şubat 2021 Pazar 02:03
Beyaz Melek filmi nerede çekildi? Beyaz Melek filmi konusu ve oyuncuları
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2007 yılında vizyona giren yerli dram filmi Beyaz Melek televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Vizyona girdiği dönem çok beğenilen Beyaz Melek filminin başrollerinde Yıldız Kenter, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Mahsun Kırmızıgül ve Sarp Apak yer alıyor. Filmin bir diğer özelliği ise Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu yazıp yönetmesi ile aynı zamanda filmde rol alması oldu. Ayrıca filmin bazı sahnelerinde İbranice dilinin de konuşulması dikkat çekiyor.

Beyaz Melek konusu

Bir grup insanın hayata ve birbirlerine karşı olan aşkları ve sevgisinin anlatıldığı filmde huzurevine bırakılmış yaşlı insanların hayatta yaşadığı duygusal anlar anlatılıyor. Hayatta birçok şeyi görmüş, tecrübeli denilecek kişilerin hayatlarına başına gelen dramatik olaylar izleyicileri oldukça derinden etkileyecek.

Beyaz Melek nerede çekildi?

Beyaz Melek filminin çekimleri İstanbul, Adapazarı, Tuzgölü ve Diyarbakır’da çekilmiştir. 2007 yılında çekimleri tamamlanan film aynı yıl beyaz perdede gösterime girmişti.

Beyaz Melek oyuncuları

Arif Erkin Güzelbeyoğlu

Mahsun Kırmızıgül

Sarp Apak

Yıldız Kenter

Erol Günaydın

Nejat Uygur

Yavuz Bingöl

Mübeccel Vardar

Behzat Uygur

Cezmi Baskın



Son Güncelleme: 07.02.2021 02:03
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Anahtar Kelimeler:
Beyaz MelekFilmMahsun Kırmızıgül
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