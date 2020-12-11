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Beyaz Futbol ROK neden yok? Rasim Ozan Kütahyalı kovuldu mu?

Beyaz Futbol programı sunucusu Rasim Ozan Kütahyalı kovuldu mu? Rasim Ozan Kütahyalı'nın kovulma sebebi ne? Rasim Ozan hakkındaki son durum ne ? Beyaz Futbol programı izleyicileri program sunucusu olan Rasim Ozan Kütahyalı'nın programdan kovulma nedenini araştırıyorlar.

11 Aralık 2020 Cuma 17:03
Beyaz Futbol ROK neden yok? Rasim Ozan Kütahyalı kovuldu mu?
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Beyaz TV’deki Beyaz Futbol Sunucusu Rasim Ozan Kütahyalı Programdan Kovuldu Mu?

Beyaz Futbol programı severler program sunucusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın programda neden olmadığını merakla araştırıyorlar.

20 Kasım 2017 de yayınlanan bölümünde Boşnaklara karşı kötü hakaretlerde bulunmasından dolayı kovulan, 21 ay çalışmayan Rasim Ozan Kütahyalı, Boşnak vatandaşların Ankara Gayrettepe’deki kanal binasının önünde toplanmasının ardından yapılmış olan toplantının ardından Rasim Ozan Kütahyalı tekrardan programla ilişkisi kesildi.

Kanal yetkilileri Twitter üzerinden Rasim Ozan Kütahyalı ile ilişkilerinin kesildiğini paylaştı.

   

Yapılan Toplantının ardından Rasim Ozan Kütahyalı'nın kovulduğu belirtildi.



Son Güncelleme: 11.12.2020 17:03
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Anahtar Kelimeler:
Rasim Ozan KütahyalıBeyaz TvBeyaz FutbolFutbol ProgramıMaç
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