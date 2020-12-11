Beyaz Futbol ROK neden yok? Rasim Ozan Kütahyalı kovuldu mu?

Beyaz TV’deki Beyaz Futbol Sunucusu Rasim Ozan Kütahyalı Programdan Kovuldu Mu?

Beyaz Futbol programı severler program sunucusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın programda neden olmadığını merakla araştırıyorlar.

20 Kasım 2017 de yayınlanan bölümünde Boşnaklara karşı kötü hakaretlerde bulunmasından dolayı kovulan, 21 ay çalışmayan Rasim Ozan Kütahyalı, Boşnak vatandaşların Ankara Gayrettepe’deki kanal binasının önünde toplanmasının ardından yapılmış olan toplantının ardından Rasim Ozan Kütahyalı tekrardan programla ilişkisi kesildi.

Kanal yetkilileri Twitter üzerinden Rasim Ozan Kütahyalı ile ilişkilerinin kesildiğini paylaştı.

Yapılan Toplantının ardından Rasim Ozan Kütahyalı'nın kovulduğu belirtildi.