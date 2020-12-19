Best Fm Cem Arslan radyodan neden ayrıldı?

Ünlü radyocu Cem Arslan 17 senedir çalıştığı Best FM’den ayrıldığını açıkladı. sosyal medya hesabı İnstagram’dan yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun aldığı yeni kararlar da başarılar diledi. 27 senedir bu alanda çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini söyledi. Ayrıca 17 senedir dinledikleri için dinleyicilere teşekkür etti.
Cem Arslan kimdir?
2003 yılında Best Fm’de çalışmaya başlayan Arslan, hafta içleri sabahları Gazoz Ağacı programını akşamları ise Gazor programını sundu.
Son Güncelleme: 19.12.2020 18:24