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Best Fm Cem Arslan radyodan neden ayrıldı?

Sevilen radyocu Cem Arslan 17 senedir çalıştığı Best Fm'den ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Cem Arslan'ın neden Best Fm'de ayrıldığını yazımızdan öğrenebilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 18:24
Best Fm Cem Arslan radyodan neden ayrıldı?
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Ünlü radyocu Cem Arslan 17 senedir çalıştığı Best FM’den ayrıldığını açıkladı. sosyal medya hesabı İnstagram’dan yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun aldığı yeni kararlar da başarılar diledi. 27 senedir bu alanda çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini söyledi. Ayrıca 17 senedir dinledikleri için dinleyicilere teşekkür etti.

Cem Arslan kimdir?

25 Mayısıs 1970 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Cem Arslan, lise eğitimini Kadir Has Lisesinde aldı. Radyoculuğa ilk adımını Radyo Fener’de atan Arslan, ardından Klas Radyo’da çalışmaya devam etmiştir.

2003 yılında Best Fm’de  çalışmaya başlayan Arslan, hafta içleri sabahları Gazoz Ağacı programını akşamları ise Gazor programını sundu.



Son Güncelleme: 19.12.2020 18:24
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Anahtar Kelimeler:
Best FmCem Arslan
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