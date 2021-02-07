Beşiktaş Konyaspor şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?

Süper Lig’in 24.haftasında Beşiktaş Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Liderlik koltuğunu geri almak için maça çıkacak olan Beşiktaş zorlu maç öncesi son hazırlıklarını tamamladı.
İki takım taraftarları saat 19:00’da başlayacak olan maçı izlemenin yollarını araştırıyor. Süper Lig yayıncısı beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak olan maç için tek maçlık satın alma işlemi yapılabiliyor.
Tek maç satın alma
Digitürk üyeleri izle-öde seçeneği sayesinde Süper Lig maçlarını 204, 205 ve HD servisi olanlar için 277 numaralı taraftar kanalları üzerinden maçları izleyebiliyor.
Tek maç satın alma işlemi “onlineislemler.digiturk.com.tr” adresi üzerinden menüde yer alan “izle-öde” seçeneği üzerinden gerçekleştiriliyor. Tek maç satın alma işlemi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
https://onlineislemler.digiturk.com.tr/Login?nextTo=%2FWatchAndPay%2F
Beşiktaş Konyaspor maçını veren şifresiz kanallar
Bein Connect France
Bein Sports France 3 HD
Digiturk 4k HD
K Sports 2 HD Kosova
Look Sport ro 1
Sport 2 SVK
SportKlub 2 Slovenia
SportKlub 2 Crotia
SportKlub 2 Serbia