Beşiktaş Konyaspor şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?

Süper Lig’in 24.haftasında Beşiktaş Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Liderlik koltuğunu geri almak için maça çıkacak olan Beşiktaş zorlu maç öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

İki takım taraftarları saat 19:00’da başlayacak olan maçı izlemenin yollarını araştırıyor. Süper Lig yayıncısı beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak olan maç için tek maçlık satın alma işlemi yapılabiliyor.

Tek maç satın alma

Digitürk üyeleri izle-öde seçeneği sayesinde Süper Lig maçlarını 204, 205 ve HD servisi olanlar için 277 numaralı taraftar kanalları üzerinden maçları izleyebiliyor.

Tek maç satın alma işlemi “onlineislemler.digiturk.com.tr” adresi üzerinden menüde yer alan “izle-öde” seçeneği üzerinden gerçekleştiriliyor. Tek maç satın alma işlemi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://onlineislemler.digiturk.com.tr/Login?nextTo=%2FWatchAndPay%2F

Beşiktaş Konyaspor maçını veren şifresiz kanallar

Bein Connect France

Bein Sports France 3 HD

Bein Sports France 8 HD

Digiturk 4k HD

K Sports 2 HD Kosova

Look Sport ro 1

Sport 2 SVK

SportKlub 2 Slovenia

SportKlub 2 Crotia

SportKlub 2 Serbia