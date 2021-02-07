Beşiktaş Konyaspor maçı muhtemel 11 maç kadroları

Süper Lig 24. Haftada Beşiktaş kendi evinde Konyaspor ile karşılaşacak. 7 Şubat 2021 Pazar akşamı saat 19.00’da başlayacak olan maç Vodafone Park’ta oynanacak. Taraftarlar maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayın ile izleyebilecekler.

Son iki hafta içinde 4 puan kaybı yaşayan siyah beyazlı takım, toplamış olduğu 45 puan ile 3. Sırada yer alıyor. Siyah beyazlı takım, GS’nin FB’yi yenmesi ile lider olabilme şansını bir kez yakaladı fakat lider olabilmesi için bugün oynayacakları maçta Konyaspor’a minimum 6 gol atması gerekiyor.

GS’yi 4 – 3 skor ile yendiği maç sonrasında oynamış olduğu maçların beşini de kaybeden Konyaspor ise toplamış olduğu 24 puan ile küme düşme korkusu yaşıyor. İki takım, ligin 3. Haftasında Konya’da mücadele etmişlerdi. Ev sahibi olan takım, Shengelia ile Kravets’in attığı ikişer gol ile sahadan 4 – 1 skor ile galip olarak ayrılmıştı. Siyah beyaz takımın tek golünü ise Gökhan Töre atmıştı.

Beşiktaş muhtemel 11

Ersin, Rosier, Vida, Montero, Nsakala, Atiba, Josef, Ghezzal, Larin, Llajic. Aboubakar

Sakatlığı olan isimler

Cezası olan isimler

Rıdvan, Gökhan Töre

Dorukhan, Mensah

Konyaspor muhtemel 11

Eray, Skubic, Uğur Demirok, Ahmet Çalık, Guilherme, Jevtovic, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Sekidika, Cikalleshi, Kravets

Sakatlığı olan isimler

Alper Uludağ, Marin Anicic, İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Farouk Miya

Volkan Fındıklı’nın oynayıp oynamayacağı ise şüpheli.