İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında ipler koptu: Boşanıyorlar!
Son Dakika
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...

Beşiktaş Ankaragücü maçı şifresiz Bein Sports 1 nasıl izlenir? Bein Sports Tek maç nasıl alınır?

Süper Lig’in 35. haftasına girdiğimiz şu günlerde ilk sıralarda yer alan Beşiktaş Ankaragücü ile gerçekleştireceği maçta Aboubakar ve Cenk Tosun’dan beklenen bir haber yansıtıldı.Maçlarda Aboubakar ve Cenk Tosun oynayabilecek mi? Beşiktaş Ankaragücü maçı şifresiz BEIN SPORTS 1'de nasıl izlenir? BEIN SPORTS tek maç nasıl alınır?

16 Nisan 2021 Cuma 16:09
Beşiktaş Ankaragücü maçı şifresiz Bein Sports 1 nasıl izlenir? Bein Sports Tek maç nasıl alınır?
Takip Et:

Süper Toto Süper Lig’in yeni haftasında girdiğimiz tam olarak 35 haftadır süren mücadeleden ilk sırasında Beşiktaş yerini koruyor. Ankara’nın futbol takımlarından olan Ankaragücü ise kümeye düşme mücadelesi sürdürüyor.

Beşiktaş'ın sahası Vodafone Park’ta 16 Nisan Cuma günü akşamı saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşma BEIN SPORTS 1 kanalında naklen gösterime sunulacak. Bu yılki mücadelenin toplamında 70 puan sıralamada olan Beşiktaş, Fenerbahçe ile aralarında 4 puan mesafe yer alıyor. Yılın başlangıcında daha önce Ankaragücü’nü Yenen Beşiktaş bu seferde galibiyetle sonuçlanmasını canı gönülden istiyor.

Ankaragücü son zamanlarda yönetim değişikliğine giderek Hikmet Karaman'ın himayesi altında yer aldığı için ve bu süreçte gelişerek 7 maçın 5'inde güçlü bir performansı sergilediğini kazanarak gösterdi. Daha önce Beşiktaş ile önceki karşılaşmasında 1-0 kazanmıştı.Beşiktaş'ın takımında sakatlıkları bulunan bazı oyuncular Abubakar ile sezonu sonlandıran Cenk Tosun Hasic Ankaragücü maçında ne yazık ki yer alamayacaklar. Ankaragücü takımındaysa sakalıkları bulunan Saba Lobjanidze, Törgeir Borven ile ceza alan Cekici, Beşiktaş maçında sahada yer alamayacaklar.

Beşiktaş'ın ilk 11'i

: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Nkoudou, Ghezzal, Oğuzhan, Larin

Ankaragücü'nün ilk  11'i

: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Paintsil, Alper, Gerlado, Emre Güral, Badji

Akıllarda oluşan bir soruda Beşiktaş- Ankaragücü karşılamasını şifresiz nasıl izlenir olduğu.

Beşiktaş ve Ankaragücü maçını şifresiz BEIN SPORTS'TAN izleyebilmeniz içim herhangi bir web sitesinden BEIN SPORTS’a giriş yaparak. Ya da beinconnect uygulaması indirerek kaydınızı tamamlayıp. Aktif olarak erişimden yararlanabilirsiniz.



Son Güncelleme: 16.04.2021 16:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MaçSüperligAnkaragücüAboubakarCentosunBeşiktaşCuma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seni Çok Bekledim 16 Nisan Cuma bu hafta neden yok, dizi bitti mi, yayından mı kaldırıldı? Seni Çok Bekledim 12. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Seni Çok Bekledim 16 Nisan Cuma bu hafta neden yok, dizi bitti mi, yayından mı kaldırıldı? Seni Çok Bekledim 12. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Emanet 160. bölüm tek parça izle Kanal 7 16 Nisan Cuma
Emanet 160. bölüm tek parça izle Kanal 7 16 Nisan Cuma
Müge Anlı Salih Demirel kimdir, kim öldürdü?
Müge Anlı Salih Demirel kimdir, kim öldürdü?
Acemi Anneler 131. bölüm fragmaı 19 nisan 2021 pazartesi
Acemi Anneler 131. bölüm fragmaı 19 nisan 2021 pazartesi
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Nisan 2021 Cuma tek parça izle
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Nisan 2021 Cuma tek parça izle
Lalegül TV Ramazan ayı mukabele saatleri; Lalegül TV Mukabele ne zaman, saat kaçta? 16 Nisan 2021 Cuma
Lalegül TV Ramazan ayı mukabele saatleri; Lalegül TV Mukabele ne zaman, saat kaçta? 16 Nisan 2021 Cuma

Popüler Haberler

Seni Çok Bekledim 16 Nisan Cuma bu hafta neden yok, dizi bitti mi, yayından mı kaldırıldı? Seni Çok Bekledim 12. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Beşiktaş Ankaragücü maçı şifresiz Bein Sports 1 nasıl izlenir? Bein Sports Tek maç nasıl alınır?
Baba Hakkı kimdir? Baba Hakkı Yeten kaç yılında öldü?
Emanet 160. bölüm tek parça izle Kanal 7 16 Nisan Cuma
Akbank emeklilere 1300 TL promosyon ödemesi! 2021 yılı Akbank emekli promosyon miktarı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik formülü
Canlı izle Gençlerbirliği Sivasspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gençlerbirliği Sivasspor maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Konyaspor Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Antalyaspor Çaykur Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı Selçuk Sports Netspor izle
Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? 2021 Facebookta çalışma şartları nasıldır?
Rüyada fındık görmek ne anlama gelir? Rüyada fındık görmek anlamı, tabiri nedir?
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
İftara saat kaçta, ne kadar kaldı? İstanbul, İzmir, Ankara 13 Nisan 2021 oruç açma iftar vaktitleri
Başika üssü nerededir? Başika üssü ne zaman kuruldu, neden önemli? Başika üssü haritadaki yeri
A101 Piranha tablet ürün yorumları ve incelemeleri
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu?
Dogecoin coin ve fiyat analizi; 16 Nisan 2021 Cuma DOGE coin durdurulamıyor!
Kurumlar vergisi zammı ne kadar oldu? Kurumlar vergisi yeni zamlı oranları 2021
Müge Anlı Salih Demirel kimdir, kim öldürdü?
BİM, A101, ŞOK, Onur Market güncel açılış kapanış ve çalışma saatleri
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.