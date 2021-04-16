Beşiktaş Ankaragücü maçı şifresiz Bein Sports 1 nasıl izlenir? Bein Sports Tek maç nasıl alınır?

Süper Toto Süper Lig’in yeni haftasında girdiğimiz tam olarak 35 haftadır süren mücadeleden ilk sırasında Beşiktaş yerini koruyor. Ankara’nın futbol takımlarından olan Ankaragücü ise kümeye düşme mücadelesi sürdürüyor.

Beşiktaş'ın sahası Vodafone Park’ta 16 Nisan Cuma günü akşamı saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşma BEIN SPORTS 1 kanalında naklen gösterime sunulacak. Bu yılki mücadelenin toplamında 70 puan sıralamada olan Beşiktaş, Fenerbahçe ile aralarında 4 puan mesafe yer alıyor. Yılın başlangıcında daha önce Ankaragücü’nü Yenen Beşiktaş bu seferde galibiyetle sonuçlanmasını canı gönülden istiyor.

Ankaragücü son zamanlarda yönetim değişikliğine giderek Hikmet Karaman'ın himayesi altında yer aldığı için ve bu süreçte gelişerek 7 maçın 5'inde güçlü bir performansı sergilediğini kazanarak gösterdi. Daha önce Beşiktaş ile önceki karşılaşmasında 1-0 kazanmıştı.Beşiktaş'ın takımında sakatlıkları bulunan bazı oyuncular Abubakar ile sezonu sonlandıran Cenk Tosun Hasic Ankaragücü maçında ne yazık ki yer alamayacaklar. Ankaragücü takımındaysa sakalıkları bulunan Saba Lobjanidze, Törgeir Borven ile ceza alan Cekici, Beşiktaş maçında sahada yer alamayacaklar.

Beşiktaş'ın ilk 11'i

Ankaragücü'nün ilk 11'i

Akıllarda oluşan bir soruda Beşiktaş- Ankaragücü karşılamasını şifresiz nasıl izlenir olduğu.

: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Nkoudou, Ghezzal, Oğuzhan, Larin: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Paintsil, Alper, Gerlado, Emre Güral, Badji

Beşiktaş ve Ankaragücü maçını şifresiz BEIN SPORTS'TAN izleyebilmeniz içim herhangi bir web sitesinden BEIN SPORTS’a giriş yaparak. Ya da beinconnect uygulaması indirerek kaydınızı tamamlayıp. Aktif olarak erişimden yararlanabilirsiniz.