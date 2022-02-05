Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Berrin Şeker Civil, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Berrin Şeker Civil z, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Berrin Şeker Civil kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Berrin Şeker Civil Biyografisi

Kendisi Aslen Ankaralıdır. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü okudu ve mezun oldu. Berrin Şeker Civil daha önce Ankara’nın Dikmeni adlı sinema filminde adından söz ettirdi.ekranlarındaki Kadınlar Kulübü ve Gecenin Rengi ismindeki programları sundu.

Türkiye Ekonomi Bankası Genel Müdürü Varol Civil ile evlidir. Selin adında bir kız çocukları vardır. Şu an İstanbul’un Sarıyer ilçesinde ikamet ediyor.