Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? Berlin Kaplanı filmi konusu nedir? Berlin Kaplanı fragmanı, oyuncuları ve konusu

BKM tarafından yapımcılığı yapılan, yönetmen koltuğunda ise Hakan Algül’ün oturduğu 2011 yılında vizyona giren Berlin Kaplanı filminin konusu ver oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Film komedi türünde ve yönetmenliğini Eyvah Eyvah’ın yönetmeni üstleniyor.

Berlin Kaplanı konusu nedir?

Ayhan Kaplan, Berlin’de yaşayan bir boksördür. Türk olan ve Almanya’da yaşamını devam ettiren Kaplan, borca girmiştir. Ne yapacağını kara kara düşünürken Fethiye’de kendisinin de payı olan bir arsadan haberi olur. Nurettin’in Ayhan’ı bulmaya çalışması ile olaylar karmaşıklaşmaya başlar.

Berlin Kaplanı oyuncu kadrosu

Ata Demirer

Tarık Ünlüoğlu

Cengiz Bozkurt

Yaman Tüzcet

Özlem Türkad

Necati Bilgiç

Tonguç Oksal

Tim Seyfi

Bekir Çot

Onur Buldu