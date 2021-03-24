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Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? Berlin Kaplanı filmi konusu nedir? Berlin Kaplanı fragmanı, oyuncuları ve konusu

Başrollerinde Ata Demirer ve Tarık Ünlüoğlu'nun yer aldığı Berlin Kaplanı filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Filmde Ata Demirer Berlin'de yaşayan Türk boksörü canlandırmaktadır.

24 Mart 2021 Çarşamba 18:45
Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? Berlin Kaplanı filmi konusu nedir? Berlin Kaplanı fragmanı, oyuncuları ve konusu
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BKM tarafından yapımcılığı yapılan, yönetmen koltuğunda ise Hakan Algül’ün oturduğu 2011 yılında vizyona giren Berlin Kaplanı filminin konusu ver oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Film komedi türünde ve yönetmenliğini Eyvah Eyvah’ın yönetmeni üstleniyor.

Berlin Kaplanı konusu nedir?

Ayhan Kaplan, Berlin’de yaşayan bir boksördür. Türk olan ve Almanya’da yaşamını devam ettiren Kaplan, borca girmiştir. Ne yapacağını kara kara düşünürken Fethiye’de kendisinin de payı olan bir arsadan haberi olur. Nurettin’in Ayhan’ı bulmaya çalışması ile olaylar karmaşıklaşmaya başlar.

Berlin Kaplanı oyuncu kadrosu

Ata Demirer

Tarık Ünlüoğlu

Cengiz Bozkurt

Yaman Tüzcet

Özlem Türkad

Necati Bilgiç

Tonguç Oksal

Tim Seyfi

Bekir Çot

Onur Buldu



Son Güncelleme: 24.03.2021 18:45
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Anahtar Kelimeler:
BerlinKaplanı
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