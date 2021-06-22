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Berkay Hardal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda dikkat çeken ünlüler arasında olan Berkay Hardal merak edildi. Çokça araştırılan kişiler arasına giren Berkay Hardal hakkındaki tüm detaylar haberimiz yer almaktadır.

22 Haziran 2021 Salı 19:07
Berkay Hardal kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Berkay Hardal 18 Kasım 1996 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslen Manisalı olan Berkay Hardal çocukluğundan beri futbolcu hayalı kurarak yaşamış, 3 yıl boyunca Fenerbahçe spor kulübü alt yapısında oynamıştır. Edine’de Ekonometri eğitimi alan Berkay Hardal oyunculuğa başlamasıyla birlikte eğitimini dondurmuş ve oyunculuk eğitimi almıştır. Sosyal medyayı sıklıkla kullanması sayesinde oyunculuğa adım atan Berkay Hardal ilk oyunculuk deneyimini Aslı Enver ve Özcan Deniz’in kadrosunda yer aldığı İstanbullu Gelin dizisinde yaşamıştır. Daha sonra Meleklerin Aşkı dizisinde rol alan Berkay Hardal kendisi gibi oyuncu olan Dilan Telkök ile evlidir. 


Son Güncelleme: 22.06.2021 19:07
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Anahtar Kelimeler:
Berkay HardalDilan Telkök
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