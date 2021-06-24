Beril Kayar kimdir, nerede doğmuştur? Beril Kayar evli mi? Beril Kayar kaç yaşında?

Beril Kayar kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Beril Kayar’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Beril Kayar kimdir? Nerelidir?

Beril Kayar’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Beril Kayar aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu 1988 yılında İstanbul'da doğdu.

Mezun olduktan sonra modellik yaptı. Daha sonra oyunculuğa başlamış, ilk oyunculuk deneyimini Adını Feriha Koydum Emir’in Yolu dizisinde kazandı ve dizide Zülal karakterini canlandırdı.

Daha sonrasında Arka Sokaklar dizisinde Deniz, O Hayat Benim dizisinde Zeynep karakterine hayat vermiştir. Beril Kayar'ın hobileri arasında bisiklete binmek, tango yapmak ve fotoğraf çekmek bulunuyor.

Güzel oyuncu Beril Kayar babası tarafından aslen Erzincan, annesi tarafından ise aslen İstanbullu olmaktadır. Bir röportajda, annesinin kökenlerinin Mısır'a dayandığını açıklamıştır. 1.75 cm boyunda, kilosu 50 kilogramdı. Akrep burcudur.

2018 yılında Çukur dizisinde Selim' karakterine hayat veren Öner Erkan ile beraber oldukları haberi ile gündeme geldi.