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Bergen Filmi Ne Kadar İzlendi? Bergen Filmi Gişe Hasılatı Ne Kadar Oldu?

Türk sinema tarihinin en önemli filmleri arasında yer alan Bergen filmi ne kadar izlendi? Bergen filmi gişe hasılatı ne kadar oldu?

21 Mart 2022 Pazartesi 20:45
Bergen Filmi Ne Kadar İzlendi? Bergen Filmi Gişe Hasılatı Ne Kadar Oldu?
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Türk sinema tarihinin en önemli filmleri arasında yer alan Bergen filmi ne kadar izlendi? Bergen filmi gişe hasılatı ne kadar oldu? Türk sinema tarihinin en fazla izlenen filmlerinden birisi olan Recep İvedik'i geçmesi beklenen Bergen filmi kısa süre içerisinde ciddi popülarite yaşadı. Peki Bergen filmi gişe hasılatı, ne kadar izlendi? Detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

BERGEN FİLMİ KONUSU

Arabesk sanatçısı olan Bergen'in hayatı konu alınan filmde, Bergen olan sahne ismi Belgin'in Ankara ve Adana'da yaşadığı olaylar ve sonrasında olan problemlerin edebiyete uzanan öyküleri paylaşılıyor. 1959 yılında Mersin'de doğan Belgin ailenin en küçük çocuğuydu. Konservatuar'ı yarıda bırakan Belgin kısa süre içerisinde Türkiye'nin en önemli sanatçılarından birisi oldu.

BERGEN FİLMİ NE KADAR İZLENDİ?

Bergen filmi kısa süre içerisinde ilk 3 gün rekoru kırarken şimdilerde ise izlenme sayıları merak ediliyor. İşte Bergen filmi izlenme sayıları..

SEYİRCİ SAYILARI:  İlk Hafta Sonu: 718.043 

Toplam (3 Hafta): 4.094.043

BERGEN FİLMİ GİŞE HASILATI

HASILAT: İlk Hafta Sonu: ₺22.678.859

Toplam (3 Hafta): ₺120.218.567

Bergen filmi ilk 3 haftada yakaladığı izlenme sayısı ile Recep İvedik'in birçok serisini geçerken kısa süre içerisinde Türkiye'de en fazla izlenenler kategorisine gireceğe benziyor. Bergen filmi gişe ve izlenme sayıları her hafta bu sayfadan güncellenecektir. 

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