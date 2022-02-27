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Berceste Kitapçı kimdir, nerede doğmuştur? Berceste Kitapçı evli mi? Berceste Kitapçı kaç yaşında?

Berceste Kitapçı kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Berceste Kitapçı’nın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

27 Şubat 2022 Pazar 04:10
Berceste Kitapçı kimdir, nerede doğmuştur? Berceste Kitapçı evli mi? Berceste Kitapçı kaç yaşında?
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Berceste Kitapçı kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Berceste Kitapçı’nın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Berceste Kitapçı kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Berceste Kitapçı’nın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Berceste Kitapçı aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Berceste Kitapçı oyunculuğun bunun yanında eğitim yaşamı ilede dikkatleri üzerine çekmektedir.

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği İngiliz Dili Meslek Yüksek Okulu, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü mezuniyeti, Varşova Üniversitesi Leh Dili Eğitimi, Greenwich School of English’te İngilizce dili eğitimi almıştır.

Berceste Kitapçı, 7 Ağustos 1977 tarihinde dünyaya gelmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra çevirmen ve halkla ilişkiler gibi alanlarda çalışmaya başlamıştır. Hayatına 2000 yılından beri İstanbul’da sürdürme kararı vermiştir.

Şu zamana kadar Günah, Komik Bir Aşk Hikayesi, Bir Tas Çorba, Küçük Kalpler, Memleket Hikayeleri, Kaynanalar, Ferhunde Hanımlar, Deli Yürek, Arka Sokaklar, Bebeğim, Binbir Gece, Candan Öte, Ezo Gelin, İki Aile, Menekşe ile Halil, Senden Başka, Kalpsiz Adam, GEniş Aile, Kanıt, Aşk ve Ceza, Çocuklar Duymasın, Hızır Ekip, Nerde O Yeminler, Kurtlar Vadisi Pusu, Küçük Gelin, Kaderimin Yazıldığı Gün, Poyraz Karayel, Asla Vazgeçmem, Aşk Zamanı, Kiralık Aşk ve Kördüğüm gibi film ve dizilerde yer almıştır.

Usta oyuncu Berceste Kitapçı Giresun’da doğmuştur.

 

 



Son Güncelleme: 27.02.2022 04:10
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