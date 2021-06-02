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Berat Rüzgar Özkan kimdir? Kaç yaşındadır?

Emanet dizisinin minik oyuncusu Berat Rüzgar, izleyenler tarafından çok sevilmiştir. Berat Rüzgar Özkan kaç yaşında? Minik oyuncu ile ilgili merak edilenlere haberimizde yer verilmiştir.

02 Haziran 2021 Çarşamba 18:26
Berat Rüzgar Özkan kimdir? Kaç yaşındadır?
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Berat Rüzgar Özkan aslen nerelidir? Hangi dizide rol almaktadır? Haberimizde küçük oyuncunun biyografi detaylarına yer verilmiştir. 

Berat Rüzgar Özkan

16 Eylül 2014 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Anaokuluna gitmektedir. Philips ve Opel markalarının reklam filmlerinde rol almıştır. 5 yaşındayken Kutsal Kavga filmiyle ilk oyunculuk deneyimini kazanmıştır.

İlk dizisi 2020 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisi olmuştur. Hande Aytar Cast Ajansı ile çalışmaktadır. Boyu 1.18 kilosu ile 21’dir. Başak burcudur. Baba tarafından aslen nereli oldukları bilinmemektedir.


Son Güncelleme: 02.06.2021 18:26
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Berat Rüzgar özkanKaç YaşındaDizileri
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