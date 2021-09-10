Benzemez Kimse Bize ne zaman başlıyor? Benzemez Kimse Bize'nin yayın tarihi belli oldu

Star TV’de Ağustos ayı içerisinde yayınlanması beklenen Benzemez Kimse Bize programı ülkemizde yaşanan doğa felaketleri sebebiyle ertelenmişti. Erteleme kararını takdirle karşılayan insanlar ise Benzemez Kimse Bize’nin ne zaman yayınlanmaya başlayacağını öğrenmek üzere intenete yöneldi. İzleyenlerin merakla beklediği haber ise Star TV’den geldi ve Benzemez Kimse Bize’nin yayın tarihi duyuruldu. Peki Benzemez Kimse Bize ne zaman başlıyor?
Benzemez Kimse Bize Ne Zaman Başlıyor?
Kaynak : https://www.haberimport.com/
Son Güncelleme: 10.09.2021 14:43