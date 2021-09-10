Benzemez Kimse Bize ne zaman başlıyor? Benzemez Kimse Bize'nin yayın tarihi belli oldu

Star TV’de Ağustos ayı içerisinde yayınlanması beklenen Benzemez Kimse Bize programı ülkemizde yaşanan doğa felaketleri sebebiyle ertelenmişti. Erteleme kararını takdirle karşılayan insanlar ise Benzemez Kimse Bize’nin ne zaman yayınlanmaya başlayacağını öğrenmek üzere intenete yöneldi. İzleyenlerin merakla beklediği haber ise Star TV’den geldi ve Benzemez Kimse Bize’nin yayın tarihi duyuruldu. Peki Benzemez Kimse Bize ne zaman başlıyor?

Sunuculuğunu Bülent Ersoy ve Mustafa Keser ikilisinin paylaşacağı Benzemez Kimse Bize’nin yayın tarihi bir çok insanın merak konusuydu. Star TV bu meraka son verdi ve programın yayın tarihini açıkladı. Benzemez Kimse Bize 19 Eylül 2021 Pazar akşamı saat 20.00’da yayın hayatına başlıyor. Programın ilk konuğunun ise Yıldız Tilbe olacağı öğrenildi.

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