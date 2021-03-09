İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

Benim Yemeğim 9 Mart 2021 Salı sucuklu tavuk sarma malzemeleri ve tarifi

Şef Rafet İnce tarafından sunulan Benim Yemeğim programının 9 Mart Salı günü menüsü sucuklu tavuk sarma. Yemeğin tarifini ve yapılışını kaçıranlar için yemeğin bütün detaylarını sizler için yazdık. Sizler de sucuklu tavuk sarma yaparak kendinize ve sevdiklerinize ziyafet yapabilirsiniz.

09 Mart 2021 Salı 16:44
Benim Yemeğim 9 Mart 2021 Salı sucuklu tavuk sarma malzemeleri ve tarifi
Takip Et:

Şef Rafet İnce’nin programı olan Benim Yemeğim programı, her bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitliyor. Benim Yemeğim yarışmasının 9 Mart Salı tarihinde yayınlanan bölümünde ana yemek olarak sucuklu tavuk sarma yapıldı. Sucuklu tavuk sarma yemeğinin yapılacağını adım adım anlattık. 

 

Gerekli olan malzemeler 

2 tane tavuk baget 

60 gram sucuk 

3 tane haşlanmış patates 

10 dal fesleğen yaprağı 

2 yemek kaşığı tereyağı 

2 su bardağı süt 

Soğanın yarısı 

1 diş sarımsak 

1 çay kaşığı muskat 

7 tane brokoli 

4 tane Brüksel lahanası 

2 yemek kaşığı soya sosu 

Tuz 

Karabiber 

 

Yapılışı 

Bagetlerimizi kemiklerinden ayırarak karıştırıcının içine koyuyoruz. 

Karıştırıcının içine soğan, sucuk, sarımsak, soya sosu, fesleğen ve zeytinyağımızı ekliyoruz. Kıyma halini alana kadar çekme işlemi yapıyoruz. 

Yaptığımız harcı, streç filmin üzerine döküyoruz ve sıkarak sarıyoruz. 180 derecelik fırında 15 dakika boyunca pişiriyoruz. 

Önceden haşlamış olduğumuz patateslerin için 1 çay kaşığından az olacak şekilde muskat, 1.5 yemek kaşığı tereyağı, zeytinyağı, 6 yaprak fesleğen, 2 kepçe süt, tuz ve karabiberimizi ekliyoruz. Bütün malzemeleri püre haine gelene kadar karıştırıcıda çekiyoruz. Karışımı 5 dakika boyunca ocakta pişirin. 

Brüksel lahanası ve brokoliyi 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek tavada soteleyin. 

Tavaya yarım çay bardağı su, tu ve karabiber ekleyerek sotelemeye devam edin. 

Fırında pişen tavuğu alıp dilimleyin ve pürenin üstüne ekleyin. Hazırladığımız yemeğin yanına sotelemiş olduğunuz sebzeleri ekleyin. Afiyet olsun. 



Son Güncelleme: 09.03.2021 16:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Şef Rafet İnceBenim YemeğimSucuklu Tavuk SarmaTarifYapılışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masum 353. Bölüm bölüm fragmanı ve 10 Mart 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Masum 353. Bölüm bölüm fragmanı ve 10 Mart 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 9 Mart Salı puan durumu
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 9 Mart Salı puan durumu
8 Mart reyting sonuçları : Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu, Maraşlı yarışı kim önde tamamladı?
8 Mart reyting sonuçları : Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu, Maraşlı yarışı kim önde tamamladı?
Zuhal Topal'la Sofrada programı 8-12 Mart yarışmacıları belli oldu
Zuhal Topal'la Sofrada programı 8-12 Mart yarışmacıları belli oldu
Zuhal Topal’la Sofrada Berrak Alkan 8 Mart Pazartesi puanı belli oldu
Zuhal Topal’la Sofrada Berrak Alkan 8 Mart Pazartesi puanı belli oldu
Temizlik Benim İşim 9-10 Mart yeni bölümleri neden yayınlanmadı?
Temizlik Benim İşim 9-10 Mart yeni bölümleri neden yayınlanmadı?

Popüler Haberler

TRT 1 Kalk Gidelim dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi?
Benim Yemeğim 9 Mart 2021 Salı sucuklu tavuk sarma malzemeleri ve tarifi
Masum 353. Bölüm bölüm fragmanı ve 10 Mart 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Yarın kandil mi? Yarın ne kandili? 10 Mart 2021 Çarşamba Miraç gecesi nedir?
Miraç Kandili günü oruç tutulur mu? Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 9 Mart Salı puan durumu
Rüyada araba alma görmek ne demektir? Rüyada araba alma görmek anlamı, tabiri nedir?
CS GO Steam’den neden kaldırıldı, neden Steam’de yok?
Türkiye Binance mobil uygulaması nasıl kullanılır?
Rüyada bilezik taktığını görmek ne demek, bilezik taktığını görmek ne anlama gelir?
Kolonya corona virüsünden korur mu? Kolonya corona virüsünü öldürüyor mu?
Gedson Fernandes kimdir? Galatasaray yeni transferi Gedson Fernandes nerelidir? Gedson Fernandes kariyeri ve geçmişi
Entrika filminin konusu nedir? Entrika filmi oyuncuları ve fragmanı
Kredi kartından çekilen nakit avans mı, yoksa bankadan ihtiyaç kredisi mi avantajlı?
Askerlik yardım başvuru şartları nelerdir? Asker ailesine yardım ödemeleri devam ediyor
TJK 9 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları
Fındık fiyatları 9 Mart 2021 Salı Fındık kaç lira?
9 Mart 2021 Pazartesi hangi maçlar var? Bugün hangi maç, hangi kanalda?
9 Mart 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Bugün hangi maçlar var? Bugün 09 Mart Salı kimin maçı var?
Nöbetçi Film konusu, yorum ve incelemesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.