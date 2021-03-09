Benim Yemeğim 9 Mart 2021 Salı sucuklu tavuk sarma malzemeleri ve tarifi

Şef Rafet İnce’nin programı olan Benim Yemeğim programı, her bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitliyor. Benim Yemeğim yarışmasının 9 Mart Salı tarihinde yayınlanan bölümünde ana yemek olarak sucuklu tavuk sarma yapıldı. Sucuklu tavuk sarma yemeğinin yapılacağını adım adım anlattık.

Gerekli olan malzemeler

2 tane tavuk baget

60 gram sucuk

3 tane haşlanmış patates

10 dal fesleğen yaprağı

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı süt

Soğanın yarısı

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı muskat

7 tane brokoli

4 tane Brüksel lahanası

2 yemek kaşığı soya sosu

Tuz

Karabiber

Yapılışı

Bagetlerimizi kemiklerinden ayırarak karıştırıcının içine koyuyoruz.

Karıştırıcının içine soğan, sucuk, sarımsak, soya sosu, fesleğen ve zeytinyağımızı ekliyoruz. Kıyma halini alana kadar çekme işlemi yapıyoruz.

Yaptığımız harcı, streç filmin üzerine döküyoruz ve sıkarak sarıyoruz. 180 derecelik fırında 15 dakika boyunca pişiriyoruz.

Önceden haşlamış olduğumuz patateslerin için 1 çay kaşığından az olacak şekilde muskat, 1.5 yemek kaşığı tereyağı, zeytinyağı, 6 yaprak fesleğen, 2 kepçe süt, tuz ve karabiberimizi ekliyoruz. Bütün malzemeleri püre haine gelene kadar karıştırıcıda çekiyoruz. Karışımı 5 dakika boyunca ocakta pişirin.

Brüksel lahanası ve brokoliyi 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek tavada soteleyin.

Tavaya yarım çay bardağı su, tu ve karabiber ekleyerek sotelemeye devam edin.

Fırında pişen tavuğu alıp dilimleyin ve pürenin üstüne ekleyin. Hazırladığımız yemeğin yanına sotelemiş olduğunuz sebzeleri ekleyin. Afiyet olsun.