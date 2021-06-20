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Benim Tatlı Yalanım dizisi Kayra kimdir? Lavinya Ünlüer hakkında bilgiler

oynadığı birçok dizide kendini sevdiren küçük oyuncu hakkında merak edilenler ve oynadığı dizileri haberimizde bulabilirsiniz.

20 Haziran 2021 Pazar 13:12
Benim Tatlı Yalanım dizisi Kayra kimdir? Lavinya Ünlüer hakkında bilgiler
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Lavinya Ünlüer  Haziran 2011 yılında İstanbul’da doğmuştur. İkizler burcu olan Lavinya’nın boyu 1.35cm ve kilosu 25’tir. Göz rengi yeşil ve saç rengi sarıdır.

Ailesine oyuncu olmak istediğini ileten küçük yaştaki oyuncu  , ailesinin desteğiyle oyunculuk hayatına başlamıştır. Günümüze kadar birden fazla dizilerde rol almıştır. Markaların modelliğini yapan Ünlüer, En İyi Stil Sahibi Çocuk ödülünü almıştır.2014 yılında Reaksiyon adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. Bundan önce Emel Müftoğlu’nun Hovarda adlı klibinde oynamıştır.

Televizyon ekranlarında olmaktan mutlu olan Lavinya, dans etmek , yüzmek ve paten kaymaktan hoşlanmaktadır. Annesinin fotoğrafçı olmasından dolayı sosyal medyasında bulunan fotoğrafların çoğu profesyonel çekimdir. Sosyal medya hesapları ailesi tarafından yönetilmektedir. Instagram hesabında 390 bin takipçisi vardır. Sosyal medyadaki hesabındaki fotoğraflarında  reklam yüzü olduğu markaların çekimlerini , çocuk kıyafetlerinin tanıtımını, şampuan ve oyuncak gibi ürünlerin tanıtımını yapmaktadır. Bunun yanında birden fazla dergide kapak yüzü olarak da yer almaktadır. Kemal Ekenel Ajan’sa bağlı olarak kariyerine devam etmektedir.  Yakın tarihte Star Tv’de yayınlanan Benim Tatlı Yalanım adlı dizide Kayra karakterini oynamıştır. Beyaz Gece , Bana Sevmeyi Anlat ve Ufak Tefek Cinayetler dizisinde de oynamıştır.


Son Güncelleme: 20.06.2021 13:12
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Anahtar Kelimeler:
Lavinya ÜnlüerBenim Tatlı Yalanım Kayra
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