İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...

Benim Adım Melek Zehra neden yok, diziden ayrıldı mı? Gamze Doğanoğlu Benim Adım Melek dizisinden ayrıldı mı?

Benim Adım Melek dizisinin Zehra'sı neden diziden veda etti? Trt 1'in dikkat çeken dizilerinde Benim Adım Melek dizisinde Gamze Doğanoğlu'nun hayat verdiği karakter Zehra neden ortadan kayboldu? Gamze Doğanoğlu kimdir? İşte detaylar...

23 Aralık 2020 Çarşamba 20:05
Benim Adım Melek Zehra neden yok, diziden ayrıldı mı? Gamze Doğanoğlu Benim Adım Melek dizisinden ayrıldı mı?
Takip Et:

Benim Adım Melek dizisinin Zehra'sı neden diziden veda etti? Trt 1'in dikkat çeken dizilerinde Benim Adım Melek dizisinde Gamze Doğanoğlu'nun hayat verdiği karakter Zehra neden ortadan kayboldu? Gamze Doğanoğlu kimdir? İşte detaylar...

Gamze Doğanoğlu Benim Adım Melek dizisinden ayrılma nedeni olarak başka bir dizi olan Çukur dizisine geçmesi yönünde bilgiler oldu.

Benim Adım Melek dizisi Trt 1'de meraklıları seyircileri sayesinde byayın hayatına devam ediyor. Standart bir seyirci oranına sahip dizi çok fazla izlenmemesine rağmen sahip olduğu standart kitle sayesinde var oluyor.

Dizide Zehra karakterinin ayrılmasının yanında yeni karakterler ve başka isimlerin ayrılığı da söz konusu.

Çukur dizisinin kadrosunda olan Gamze Doğanoğlu'nun canlandıracağı karakter Yasmin adlı biri olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından sosyal medyada yaptığı söylemlere göre Gamze Doğanoğlu'nun canlandıracağı Yasmin'in Burak Dakak’ın canlandırdığı Akın Koçovalı ile samimiyet kurması söz konusu olacak.

Gamze Doğanoğlu kimdir?

1996' da doğan Doğanoğlu, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezun oldu. Mandalina oyunculuk atölyesine giderek burada oyunculuk derslerine katıldı.

Reklam filmlerinin yanı sıra 2018 sesninde Trt 1'de Bosna ve Hersek’in  Cumhurbaşkanı Alija Izetbegović’in  yaşamını anlatan dizide, Halida İzzetbegovic karakterini oynadı.

Yine aynı sene Star Tv'de Kalbimin Sultanı dizisinin Gülfidan karakterini canlandırdı.

Canlandırdığı son rol ise Trt 1'deki Benim Adım Melek dizisinde Zehra karakteri oldu.

 

 



Son Güncelleme: 23.12.2020 20:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziBenimadımmelekTRT1GamzedoğanoğluZehra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Ayça Melek Gülerce!
Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Ayça Melek Gülerce!
Gönül Dağı Taner ve Dilek kavuşabilecekler mi?
Gönül Dağı Taner ve Dilek kavuşabilecekler mi?
Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar'ın Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edildi!
Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar'ın Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edildi!
Olay TV'nin 25 Aralık'ta yayın hayatını sonlandıracağı iddia edildi!
Olay TV'nin 25 Aralık'ta yayın hayatını sonlandıracağı iddia edildi!
Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi 'Azizler'in ilk fragmanı seyirciler ile bluştu
Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi 'Azizler'in ilk fragmanı seyirciler ile bluştu

Popüler Haberler

Benim Adım Melek Zehra neden yok, diziden ayrıldı mı? Gamze Doğanoğlu Benim Adım Melek dizisinden ayrıldı mı?
Sadakatsiz dizisinde Demir karakterini Doğan Can Sarıkaya canlandırıyor
Kanal D Sadakatsiz dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Kuruluş Osman Argun Han kimdir? Argun Han hayatı ve gerçek tarihteki yeri
Kuruluş Osman Bala Hatunun çocuğu var mı, olacak mı? Bala Hatunun gerçek tarihte çocukları var mıydı?
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2020 PTT emekli kredi kampanyaları
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş karakterini kim canlandırıyor? Kaan Altay Köprülü biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kanal D Zümrüdüanka'nın konusu ve oyuncu kadrosu
Zümrüdüanka dizisindeki Rüstem karakteri Kimdir? Serhat Özcan dizideki rolü ve hayatı
Zümrüdüanka dizisi Saniye kimdir? Sebahat Kumaş yaşı ve oynadığı diziler
Survivor 2020 58. Bölüm tanıtım fragmanı 26 Nisan Pazar
En uygun konut kredisi hangi bankada? 16 Ekim 2020 Cuma bankaların konut kredisi için uyguladığı faiz oranları
Bella Hadid çıplak pozları ile büyüledi!
6183 Sayılı Kanun bünyesinde borçlarına taksitlendirme yapanlar da yeni yapılandırmadan faydalanabilecek!
Bir Başkadır dizisi ne zaman başlayacak? Öykü Karayel'in yeni dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Bahtiyar Engin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Aydoğdu (Fatih Ayhan) kimdir?
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi çekim yerleri ve mekanları
Zümrüdüanka dizisindeki Mahir karakteri kimdir? Sermiyan Midyat nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Emir karakteri kimdir? Burak Tozkoparan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sadakatsiz dizisindeki Volkan karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.