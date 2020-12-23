Benim Adım Melek Zehra neden yok, diziden ayrıldı mı? Gamze Doğanoğlu Benim Adım Melek dizisinden ayrıldı mı?

Benim Adım Melek dizisinin Zehra'sı neden diziden veda etti? Trt 1'in dikkat çeken dizilerinde Benim Adım Melek dizisinde Gamze Doğanoğlu'nun hayat verdiği karakter Zehra neden ortadan kayboldu? Gamze Doğanoğlu kimdir? İşte detaylar...

Gamze Doğanoğlu Benim Adım Melek dizisinden ayrılma nedeni olarak başka bir dizi olan Çukur dizisine geçmesi yönünde bilgiler oldu.

Benim Adım Melek dizisi Trt 1'de meraklıları seyircileri sayesinde byayın hayatına devam ediyor. Standart bir seyirci oranına sahip dizi çok fazla izlenmemesine rağmen sahip olduğu standart kitle sayesinde var oluyor.

Dizide Zehra karakterinin ayrılmasının yanında yeni karakterler ve başka isimlerin ayrılığı da söz konusu.

Çukur dizisinin kadrosunda olan Gamze Doğanoğlu'nun canlandıracağı karakter Yasmin adlı biri olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından sosyal medyada yaptığı söylemlere göre Gamze Doğanoğlu'nun canlandıracağı Yasmin'in Burak Dakak’ın canlandırdığı Akın Koçovalı ile samimiyet kurması söz konusu olacak.

Gamze Doğanoğlu kimdir?

1996' da doğan Doğanoğlu, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezun oldu. Mandalina oyunculuk atölyesine giderek burada oyunculuk derslerine katıldı.

Reklam filmlerinin yanı sıra 2018 sesninde Trt 1'de Bosna ve Hersek’in Cumhurbaşkanı Alija Izetbegović’in yaşamını anlatan dizide, Halida İzzetbegovic karakterini oynadı.

Yine aynı sene Star Tv'de Kalbimin Sultanı dizisinin Gülfidan karakterini canlandırdı.

Canlandırdığı son rol ise Trt 1'deki Benim Adım Melek dizisinde Zehra karakteri oldu.