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Benim Adım Melek yeni bölüm yok mu, neden başlamadı, geç mi başlayacak? Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Benim Adım Melek adlı dizi, ekranların en gözde dizilerinden. Benim Adım Melek dizisinin yayın tarihini ve diziye ait bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

14 Nisan 2021 Çarşamba 18:25
Benim Adım Melek yeni bölüm yok mu, neden başlamadı, geç mi başlayacak? Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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TRT 1 ekranlarında her Çarşamba saat 20:00’da yayınlanmakta olan Benim Adım Melek dizisinin yayın tarihi değişti! Ekranların gözde dizilerinden olan Benim Adım Melek’in bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Benim Adım Melek bu hafta 14 Nisan Çarşamba günü saat 20:30’da yayınlanacak. Dizinin 30 dakika geç yayınlanmasının nedeni ise TRT 1 ‘de bugün yayınlanacak olan Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel programı. İçerisinde Nehir Erdoğan ve Kaan Çakır gibi ünlü isimlerin yer aldığı Benim Adım Melek dizisinin bu haftaki bölümü merakla bekleniyor. Saat 18:30’da başlayıp 20:30’da bitecek olan Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel programının ardından 20:30’da Benim Adım Melek dizisi TRT 1 ekranlarında olacak. 

 

TRT 1’in yayın akışı şu şekilde:

18:00 - Ana Haber

18:30 - Kur\'an-I Kerim\'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 - Benim Adım Melek

23:45 - Maveraya Yolculuk



Son Güncelleme: 14.04.2021 18:25
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Anahtar Kelimeler:
Benim Adım MelekTrt 1Kuran-I Kerimi Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
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