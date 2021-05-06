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Benim Adım Melek yeni bölüm canlı yayın tek parça izle TRT 1

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Benim Adım Melek yeni bölüm canlı yayın tek parça izle TRT 1 haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 06.05.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 05:21
Benim Adım Melek yeni bölüm canlı yayın tek parça izle TRT 1
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Benim Adım Melek 64.yeni bölüm izle tek parça TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşuyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Benim Adım Melek 48.bölüm full izle, tek parça canlı yayın TRT 1’den yayınlanacak.

Benim Adım Melek 64.bölüm izle, 5 Mayıs Çarşamba günü saat 20:00 TRT 1 HD ve kesintisiz olarak yayınlanacak.

Benim Adım Melek 64.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Benim Adım Melek 64.bölüm özet

Alpay yakalanması korkusuyla saklanırken, Kenan Halil’i ikna etmeyi sonunda başarır. Olayları kontrol altında tutan Kenan bir yandan da handakilere Alpay’ı aradığına ikna etmiştir. Alpay kurtulma umuduyla aç bir şekilde kilitli odada beklemektedir. Kenan aynı zamanda Funda’yı evden atmak için plan yapmaktadır.

Funda şikayetini çeker ve Kerem çıkar çıkma Funda’ya olan öfkesini kusacaktır. Melek ve Seyitali Kerem için endişelenirken, onun başında bir iş geldiğini düşünmektedir. Kerem herkesin önünde bu endişeye son vermek için acılardan uzaklaşmak için gitmeye karar verir.

Benim Adım Melek son bölümde ne oldu?

Alpay’ı arayan Funda, Adana’dan Antep’e gelir. Alpay’ın yurt dışına kaçacağı gün beklenirken, Funda’nın döndüğünü duyan Kerem babasını bulmak için harekete geçer. Funda ile aralarında çatışma çıkan Kerem’i polis tutuklar. Melek ve Halil bir yandan Alpay’ın peşindedir.

Halil her şeyin Kenan’ın planı olduğundan şüphelenmesi sonucunda Kenan’ın peşine düşerler. Ancak Alpay’ı sakladığına kimseyi ikna edememeleri sonucunda Kenan’ın peşini bırakırlar.

Gözlerinin önünde oğlu gözaltına alınan Melek, adete dibe vurur. Zeynel ise yeni buluştuğu kardeşini kaybetmesiyle acı içindedir. Cinayetin görgü tanığı Mithat ise ağır yaralanmış ve hastanede hayatta kalma mücadelesi vermektedir.

Benim Adım Melek konusu ne?

Melek, üç çocuğuyla birlikte babasının evine geri döner. Güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olan Melek’in başına buyruk ve gözü yüksekte olan kızı Defne ile futbol sevgisi yüzünden kendisini kaybeden, başına gelenlerden akıllanmayan oğlu Kerem ve en küçük oğlu Seyit Ali ile onları büyütmek için çalışmaktadır. Aile birbirine sıkı sıkıya bağlı olsa da bazı sorunla zamanla baş edilemez hale gelir.

Benim Adım Melek oyuncuları kim?

Başrolünde Kutsi ve Nehir Erdoğan’ın yer aldığı Benim Adım Melek dizisinde ikiliye Mehmet Çevik, Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk, Kaan Çakır, Ece Özdikici, Zeyno Eracar, Nizam Namidar, Zeynep Özder Birde, Ulvi Kahyaoğlu gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

Benim Adım Melek 64.bölüm ne zaman, saat kaçta?

Benim Adım Melek Çarşamba akşamları TRT 1 ekranlarından yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Benim Adım Melek 64.bölüm ful HD ve tek parça olarak TRT 1 ekranlarında 5 Mayıs Çarşamba günü saat 20:00’de izleyicisiyle buluşacak.

Dizinin sevenleri yeni bölümü heyecanla beklerken Benim Adım Melek yeni bölüm tek parça izle, Benim Adım Melek son bölüm canlı izle ve Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak sorularını araştırıyor.





Son Güncelleme: 06.05.2021 05:21
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Trt 1Benim Adım Melek
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