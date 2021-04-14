Benim Adım Melek TRT canlı izle; Benim Adım Melek 61. bölüm tek parça izle! Benim Adım Melek son bölüm

TRT 1 ekranlarının çarşamba gününde yayınlanan Benim Adım Melek dizisi bu akşam sevenleri ile buluşurken 61.bölümde neler olacağı merakla bekleniyor. TRT 1’in kaliteli dizileri arasında yer alan Benim Adım Melek dizisi son bölümde neler olacağı araştırılıyor.
Benim Adım Melek dizi konusu nedir?
Bir annenin çocukları içi her şeyden vazgeçeceği, çocukları için hayata tutunan bir annenin hayatı anlatıyor. Melek isimli kişinin ailesi ve çocukları hayata tekrardan başlarken yaşanan zorluklar ve mücadeleler diziye konu oluyor. Nehir Erdoğan dizide Melek karakterine can verirken güçlü bir annenin acımasız dünya ile verdiği yaşam mücadelesi ve çocuklarının hayatı anlatılıyor.
Benim Adım Melek dizisi 14 Nisan 2021 Çarşamba akşamı TRT ekranlarında yeni bölümü ile seyircisi ile buluşacak. 14 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak olan 61.bölüm fragmanını izlemek için buraya gözatabilirsiniz.
Benim Adım Melek dizisini canlı olarak izlemek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.