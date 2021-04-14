Benim Adım Melek TRT canlı izle; Benim Adım Melek 61. bölüm tek parça izle! Benim Adım Melek son bölüm

TRT 1 ekranlarının çarşamba gününde yayınlanan Benim Adım Melek dizisi bu akşam sevenleri ile buluşurken 61.bölümde neler olacağı merakla bekleniyor. TRT 1’in kaliteli dizileri arasında yer alan Benim Adım Melek dizisi son bölümde neler olacağı araştırılıyor.

Benim Adım Melek dizi konusu nedir?

Bir annenin çocukları içi her şeyden vazgeçeceği, çocukları için hayata tutunan bir annenin hayatı anlatıyor. Melek isimli kişinin ailesi ve çocukları hayata tekrardan başlarken yaşanan zorluklar ve mücadeleler diziye konu oluyor. Nehir Erdoğan dizide Melek karakterine can verirken güçlü bir annenin acımasız dünya ile verdiği yaşam mücadelesi ve çocuklarının hayatı anlatılıyor.





Melek isimli annenin, üç çocuğunun farklı farklı hayat hikayeleri ele alınıyor. Gözü yükseklerde olan Defne, (Rabia Soytürk) başına buyruk hareketleri ve inatçı ruhu ile annesi ile tartışırken Kerem isimli oğlu ise futbol sevdası yüzünden başına birçok iş gelir. Kavgacı tavırlar sergileyen Seyit Ali ise bir an olsun ümitsizliğe kapılmayan her şeyden mutlu olan hayat dolu karaktere sahip oğlu vardır.

Benim Adım Melek dizisi 14 Nisan 2021 Çarşamba akşamı TRT ekranlarında yeni bölümü ile seyircisi ile buluşacak.​ 14 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak olan 61.bölüm fragmanını izlemek için buraya gözatabilirsiniz.

Benim Adım Melek dizisini canlı olarak izlemek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.